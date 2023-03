Úřad povolil Erdoganovi usilovat o další prezidentský mandát

Erdogan zvítězil v prezidentských volbách v letech 2014 a 2018. Podle stoupenců současného prezidenta není možné do limitu započítat první prezidentský mandát, protože se stal před změnou ústavy v roce 2018.

Zamítnutí námitek proti Erdoganovi a dalším dvěma kandidátům soudci schválili jednomyslně, uvedl ve čtvrtek šéf úřadu Ahmet Yener.

Do prezidentských voleb zasáhnou i dva kandidáti, kteří sesbírali 100.000 podpisů. Mezi nimi je bývalý politik Lidové republikánské strany (CHP) Muharrem Ince, který kandidoval za tuto stranu v prezidentských volbách před pěti lety a dostal se do druhého kola, kde ho porazil právě Erdogan. Stávající šéf CHP a opoziční kandidát na prezidenta Kiliçdaroglu se podle agentury Bianet snažil Inceho tento týden přesvědčit, aby se kandidatury vzdal, a netříštil tak hlasy pro opozici. Bývalý politik CHP to ale odmítl.

Kiliçdarogluovu kandidaturu předložila šestice opozičních stran. Stávajícího šéfa CHP v prezidentských volbách nepřímo podpořila i prokurdská Lidová demokratická strana (HDP), když se rozhodla, že nepostaví do prezidentských voleb vlastního kandidáta. Stranické špičky to zdůvodnily snahou ukončit "vládu jednoho muže".

Nejméně 100.000 podpisů sesbíral také politik krajní pravice Sinan Ogan. Ten bude rovněž kandidátem v prezidentských volbách.