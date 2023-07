USA a Rusko řeší v zákulisí brzkou výměnu vězňů. Osud Gershkoviche je nejasný

WSJ se proto obrátil na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. „Určité kontakty v tomto ohledu existují, ale nechceme je nijak zveřejňovat. Musí pokračovat v naprosté tichosti,“ uvedl.

„Ačkoli bohužel nemáme k dispozici žádný průlom, o který bychom se mohli podělit, nadále usilujeme o všechny možnosti, jak zajistit propuštění Evana Gershkoviche a jeho amerického kolegy Paula Whelana,“ připustil jeden z představitelů Bílého domu.

Washington se proti tvrzení ruských úřadů o novinářově špionáži opakovaně ohrazuje. „Bidenova administrativa ho označila za neprávem zadržovaného, což je status, který fakticky zavazuje americkou vládu zajistit jeho propuštění,“ napsal WSJ.

Snahy americké vlády o novinářovo propuštění oznámil i zvláštní prezidentský vyslanec pro záležitosti rukojmích Roger Carstens. „On není špion. S Rusy jsme si to vyjasnili. Rusové však hráli tvrdou hru. Zatím s námi o něm nejsou ochotni skutečně mluvit,“ zdůraznil.

Americká velvyslankyně v Moskvě Lynne Tracyová před několika dny Gershkoviche navštívila jako teprve druhý člověk, kterému to ruské úřady umožnily. Ruská FSB mu nedávno potvrdila prodloužení vazby do 30. srpna, kdy ho zároveň čeká soud. Jeho právníci se odvolali.

Teoreticky by mohlo dojít k výměně Gershkoviche za ruského kyberzločince Vladimira Dunaeva. Ruští diplomaté ho navštívili ve vazbě kvůli obviněním, které na něj americké úřady uvalily.

Výměna vězňů mezi Ruskem a USA není až tak výjimečná. Například americká basketbalistka Brittney Grinerová odsouzená ruským soudem za drogové delikty byla vyměněna za ruského podnikatele Viktora Bouta, vězněného v USA za obchod se zbraněmi.

Obdobná situace se udála mezi Trevorem Reedem z USA, který v Rusku napadl dva policisty, a Konstantinem Jarošenkem, jehož americký soud poslal do vězení na dvacet let za spiknutí s cílem pašovat kokain do Spojených států.