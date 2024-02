USA z NATO nic nemají, prohlásil Trump. Stoltenberg mu to spočítal

"Nerad to o NATO říkám, ale kdybychom někdy potřebovali jejich pomoc, kdybychom byli třeba napadeni, nevěřím, že by tam byli. Nevěřím tomu. Znám lidi. Mohu vám říci zemi po zemi, kdo by tam byl, ale nevěřím tomu, že by přišli," prohlásil Trump.

Článek 5 Washingtonské smlouvy o kolektivní obraně Aliance přitom vůbec poprvé v historii aktivovaly po teroristických útocích z 11. září 2001 právě USA. Sám Trump navíc informoval evropské představitele, že v případě napadení by Evropa nemohla počítat s pomocí Spojených států. Ještě jako prezident to řekl v Davosu předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, uvedl server Politico.

"Musíte pochopit, že pokud Evropu někdo napadne, my vám rozhodně nepřijdeme na pomoc, nepodpoříme vás," měl pronést Trump. Kromě toho údajně upozornil Německo na dluh ve výši 400 miliard dolarů za neplacení obranných výdajů.

"Mimochodem, NATO je mrtvé a my z něj odejdeme, vystoupíme z NATO. A mimochodem, dlužíte mi 400 miliard dolarů, protože jste neplatili, vy Němci, co jste měli platit na obranu," dodal Trump.

Stoltenberg během projevu v konzervativním think tanku Heritage Foundation zdůraznil, že američtí výrobci zbraní v posledních dvou letech dodali evropským spojencům a Kanadě zboží v hodnotě 120 miliard dolarů. Podle něj to, co vyrábí USA, udržuje bezpečnost, a to, co spojenci nakupují, posiluje americké podnikání, čímž NATO představuje výhodný obchod pro USA.

Stoltenberg zdůraznil, že i malá část ročních vojenských výdajů Spojených států přispěla ke zničení významné části ruských bojových schopností. Zároveň podotkl, že podpora Ukrajiny není jen charita, ale investice do budoucnosti USA. Generální tajemník NATO se v rámci návštěvy také zúčastnil setkání s republikány a navštívil továrnu Lockheed Martin v Alabamě, kde se vyrábějí protitankové střely Javelin.

Stoltenberg reagoval na dřívější pochybnosti bývalého prezidenta Donalda Trumpa ohledně pomoci pro Ukrajinu a smyslu Severoatlantické aliance. Trump vyjádřil obavy z povinnosti bránit ostatních 31 členů Aliance a vyjádřil obdiv vůči ruskému prezidentovi Putinovi. Stoltenberg během své návštěvy zdůraznil důležitost NATO pro Evropu i USA a potvrdil jednotný postoj vůči ruské agresi na Ukrajině.