Útok na kostel v tureckém Istanbulu: Erdogan slíbil brzké dopadení útočníků

Vyjednavači se podle informací serveru New York Times (NYT) přibližují k dohodě, která by vedla k dvouměsíčnímu přerušení konfliktu v Pásmu Gazy výměnou za propuštění více než 100 rukojmích, jež stále drží palestinští radikálové. Tato dohoda by, jak uvádí deník, mohla výrazně změnit situaci v celé oblasti, a měla by být finalizována v příštích dvou týdnech.