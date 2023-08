Útok v Tel Avivu nepřežil člen hlídky, pachatel z Islámského džihádu je po smrti

Podle serveru Times of Israel si dvoučlenná hlídka všimla podezřelého muže na rohu ulic, kde se nachází oblíbené restaurace a bary. Jakmile oba příslušníci sesedli z motocyklů, útočník vytáhl zbraň a začal střílet, přičemž jednoho z mužů zasáhl. Druhý člen hlídky palbu opětoval a pachatele zneškodnil.

Dvaačtyřicetiletý trojnásobný otec Chen Amir byl s průstřelem hlavy převezen do nemocnice, kde jej lékaři prohlásili za mrtvého. Do stejného zařízení byl dopraven i útočník, také on svým zraněním podlehl.

Times of Israel připomněly, že k útoku došlo v době zvýšeného napětí v regionu. Od začátku roku zemřelo 26 lidí při palestinských teroristických útocích, zároveň bylo zabito 164 Palestinců ze Západního břehu, přičemž v některých případech šlo o civilisty.

Už jednatřicet týdnů navíc v Izraeli pokračují protesty proti kontroverzní justiční reformě, kterou prosazuje Netanjahuova vláda. Organizátoři demonstrací uvedli, že i dnes poběží vše podle plánu a ve spolupráci s policií.