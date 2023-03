V Bachmutu je situace složitá, Ukrajinci dál odrážejí ruské útoky

"Situace v okolí Bachmutu zůstává složitá. Útočné jednotky Wagnerovy skupiny postupují z několika směrů, snaží se prolomit naši obranu a postoupit do centrální části města," citovala Syrského ukrajinská mediální platforma Military Media Center. "Všechny pokusy nepřítele o dobytí města jsou odráženy dělostřelectvem, tanky a dalšími palebnými prostředky. Obrana pevnosti pokračuje!" dodal.

Bachmut je v současné době jedním z ohnisek války na Ukrajině a odehrávají se tam jedny z nejtěžších bojů konfliktu, který Moskva rozpoutala před více než rokem. Objevují se zprávy o mnoha padlých či raněných na obou stranách. Ruské jednotky v uplynulých týdnech postoupily severně i jižně od města a hrozí, že v něm obklíčí ukrajinské obránce. Ukrajina nyní kontroluje západní část města, zatímco východní je již v držení ruských sil.

Kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského minulý týden oznámila, že Syrskyj i náčelník generálního štábu Valerij Zalužnyj souhlasili, aby obrana Bachmutu pokračovala. Syrskyj v uplynulých dnech obléhané město v Doněcké oblasti opakovaně navštívil, aby se na místě přesvědčil o situaci.

Také šéf ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny Prigožin v neděli uvedl, že situace je v Bachmutu "těžká, velmi těžká". "Čím více se blížíme k centru města, tím jsou boje tvrdší (...) Ukrajinci vrhají do boje nekonečné zálohy. Ale my postupujeme a budeme postupovat," citovala Prigožina agentura Reuters. Řekl také, že jeho jednotky od ruské armády dostávají více munice než dříve. Prigožin dále ohlásil "restart" a nové nábory do své skupiny, jakmile bude Bachmut dobyt.

Ukrajinský generální štáb ve své dnešní ranní svodce uvedl, že ruské síly pokračují v ofenzivních operacích ve směru na Lyman, Bachmut, Avdijivku, Marjinku a Šachtarske. Ukrajinské síly podle něj v těchto oblastech za poslední den odrazily 102 útoků, včetně čtyř u Bachmutu. "Nepřítel se nepřestává pokoušet dobýt město Bachmut," konstatovalo velení ukrajinské armády.

Ukrajinský prezident Zelenskyj v neděli pozdě večer uvedl, že jeho jednotky v posledních dnech zabily u Bachmutu více než 1100 ruských vojáků a dalších 1500 bylo vyřazeno z boje kvůli zraněním. Ministerstvo obrany v Moskvě v neděli oznámilo, že ruské síly zabily za posledních 24 hodin v Doněcké oblasti více než 220 ukrajinských vojáků.

Prohlášení jednotlivých stran konfliktu není možné ve válečných podmínkách bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů. Ani jedna ze stran konfliktu neuvádí své válečné ztráty.