V bojích zmítaném Súdánu je laboratoř s patogeny nemocí. Obsadili ji ozbrojenci

Jak upozornil server BBC, není jasné, zda laboratoř ovládla armáda či polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF). Do Národní laboratoře veřejného zdraví v hlavním městě Chartúmu se ale už týden nemohou dostat její pracovníci a chod zařízení ohrožují i výpadky proudu, které znemožňují řádné nakládání s materiálem v laboratoři.

Podle úřadů je v ní uložena široká škála biologických a chemických materiálů. Zařízení například uchovává patogeny spalniček a cholery, ale i další blíže nespecifikované nebezpečné materiály. Nedostatek energie také vystavuje zásoby krevních vaků uložených v laboratoři riziku zkažení.

Fillipa Lentzos, docentka vědy a mezinárodní bezpečnosti na King's College v Londýně, pro uvedla, že laboratoř by mohla být rizikem, ale stále jde o "běžnou zdravotnickou laboratoř, ne o vysoce rizikové zařízení."

To potvrzuje i nejnovější zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO), která uvedla, že v souvislosti s obsazením laboratoře existuje jen "mírné riziko". "Je to proto, že laboratoř nemůže poskytnout svou hlavní funkci, tedy poskytovat analýzu a diagnostiku, kvůli nedostatku paliva a nedostatku vyškoleného personálu," uvedl podle agentury Reuters mluvčí WHO Tarik Jasarevic.

Zástupce WHO v Súdánu minulý týden uvedl, že v Chartúmu existuje "vysoké riziko biologického nebezpečí" poté, co jedna z válčících stran laboratoř obsadila. WHO ale během týdne situaci přehodnotilo.