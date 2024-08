V kosmu budou až o půl roku déle. Astronauti ze Starlineru uspořádali na ISS olympiádu

EuroZprávy.cz už ve čtvrtek informovaly o tom, že Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) přiznal pokračující potíže s lodí Starliner. Dva astronauti, kteří se jí dostali na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) se možná vrátí na Zemi až v příštím roce. Posádka už přitom měla být dávno doma.

Americká stanice CNN nyní přinesla informace o tom, co vlastně tito dva astronauti budou dělat. V tuto chvíli jsou totiž Williamsová a Wilmore pouze hosty Mezinárodní vesmírné stanice a nepatří k expedici sedmi astronautů, kteří na ISS působí.

„Bez problémů se začlenili do skupiny a přebírají každodenní úkoly na palubě orbitální laboratoře,“ informovala NASA. Pokud se ale jejich pobyt protáhne až do února, jak NASA varovala, stanou se plnohodnotnými členy týmu na ISS. „Převzali by typické úkoly posádky, jako je provádění výstupů do volného prostoru mimo vesmírnou stanici, údržba orbitální laboratoře a provádění nabitého plánu vědeckých experimentů,“ popsala CNN.

Astronauti jsou na takovou změnu připraveni. „Před několika lety jsme se rozhodli - s vědomím, že se jedná o zkušební let - zajistit pro posádku správné zdroje, zásoby a výcvik pro případ, že by z jakéhokoli důvodu potřebovala být na ISS delší dobu,“ vysvětlila vedoucí programu ISS Dana Weiglová.

„Butch a Suni jsou plně vyškoleni. Jsou schopní a aktuálně ovládají EVA (výstupy do volného prostoru), robotiku a všechny věci, které od nich potřebujeme,“ dodala Weiglová.

NASA nyní zvažuje, že pošle loď Starliner domů a ponechá Williamsovou i Wilmora na ISS. To by ale znamenalo, že by se musel zúžit výběr čtyř astronautů, kteří mají letět ke stanici příští rok.

Pohotovostní plán NASA počítá s vynecháním dvou z těchto lidí a vyslání lodi Crew-9 společnosti SpaceX pouze se zbývajícími dvěma. Ti by s sebou přibrali takzvaný balast – tedy kusy kovů, které slouží jako mrtvá váha a dá se jich zbavit.

Pokud tento plán vyjde, oba astronauti si k dosavadním dvěma měsícům ve vesmíru přidají ještě dalších pět nebo šest; zůstanou tak s novými dvěma astronauty, zatímco původní čtyři poletí domů podle plánu.

Williamsová a Wilmore už se na ISS dobře zabydleli, jak poznamenává CNN. Společně s novými kolegy podnikli „olympiádu na oběžné dráze“, kdy si předávali pochodeň a napodobovali olympijské disciplíny. Ač se to nezdá jako úkol hodný astronautů na ISS, cvičení je pro ně extrémně důležité, protože díky němu neztratí tolik potřebnou svalovou hmotu a jejich kosti si zachovají hustotu.