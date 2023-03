V Řecku finišuje odklízení trosek havarovaných vlaků

Přednosta stanice se podle médií přiznal, že udělal chybu, kvůli níž jel osobní i nákladní vlak proti sobě po jedné koleji. Jeho advokát dnes požádal o dalších 24 hodin na to, aby se mohl k obvinění vyjádřit, protože k případu se objevily nové informace. Devětapadesátiletý přednosta je obviněn z toho, že nechal osobní vlak vjet na tu samou kolej jako nákladní vlak a že ignoroval elektronické výstražné zařízení, které pokrývá část trati do Larisy a které signalizovalo, že je vlak na špatné koleji, píše portál eKathimerini.

Podle řecké vlády je příčinou neštěstí lidská chyba. Odboráři poukazují na to, že zabezpečení na železnici je nedostatečné, železniční síť zchátralá a že je obvyklý nedostatek personálu.

V osobním vlaku jedoucím z Atén do Soluně cestovalo více než 350 lidí, mnoho z nich studentů, kteří se vraceli z prodlouženého víkendu. Podle policie se zatím podařilo identifikovat 54 z 56 obětí, které jejich příbuzní nahlásili jako pohřešované. Skoro u všech to bylo na základě testů DNA, protože důsledky havárie byly devastující. Identifikovat se nepodařilo tělo sedmapadesátého člověka, protože nikdo zřejmě zatím neodevzdal vzorek DNA, který by jeho ztotožnění umožnil.

Odbory železničářů po celý víkend pokračují ve stávce. Chtějí, aby vláda přišla s jasným časovým rámcem pro zavedení bezpečnostních opatření.