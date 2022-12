V turecké restauraci vybuchl plyn, zemřelo sedm lidí

Představitelé Turecka a Švédska se po dalším kole jednání o odblokování vstupu skandinávské země do NATO neshodli na tom, zda Stockholm plní dohodu, na jejímž základě by měly být do Turecka vydány osoby spojené s terorismem. Informovala o tom agentura Reuters. Cílem Švédska je stát se členem NATO nejpozději do červencového summitu ve Vilniusu, řekl švédský ministr zahraničí Tobias Billström.