V USA narůstají obavy, že Trump prahne po neomezené moci

Tento krok přinesl okamžitou vlnu zmatku mezi zákonodárci, státními úředníky i neziskovými organizacemi, které si nebyly jisté, jaké programy jsou pozastaveny a jaké nikoliv. Podle memoranda Úřadu pro řízení a rozpočet (OMB), které získala CNN, byly z pozastavení vyňaty programy jako Medicare, nicméně nebylo jasné, zda se opatření týká například programu Medicaid. Bílý dům nejprve nebyl schopen poskytnout jasné vysvětlení, což jen prohloubilo obavy a způsobilo rozsáhlou nejistotu.

Kritici v tomto kroku vidí další pokus Trumpa podkopat ústavní pravomoci Kongresu, který má kontrolu nad federálním rozpočtem. „Tento krok je přímou výzvou Kongresu a jeho pravomoci schvalovat a řídit výdaje federální vlády,“ uvedl Donald Kettl, bývalý děkan Fakulty veřejné politiky na Univerzitě v Marylandu. Opatření mezitím narazilo na první právní překážku, když federální soudce dočasně pozastavil jeho platnost.

Trumpova administrativa obhajuje svůj postup tvrzením, že prezident má právo revidovat federální výdaje a sladit je se svou politickou agendou. Jeho poradce Stephen Miller tvrdí, že federální peníze byly dříve směrovány na „zhoubné a nebezpečné“ programy, zatímco mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt argumentovala tím, že Trump dělá přesně to, k čemu ho Američané zvolili.

Kritici však upozorňují, že vítězství v prezidentských volbách neznamená právo ignorovat zákony. Federální výdaje byly schváleny Kongresem a prezident nemá pravomoc je svévolně měnit. Trump se již v minulosti pokusil obejít zákony, například odvoláním státních zástupců, kteří jej vyšetřovali, či snahou zrušit právo na občanství narozením na území USA. K tomu se přidalo i nedávné odvolání více než tuctu vládních inspektorů bez oznámení Kongresu, ačkoliv zákon takový postup vyžaduje.

Rostou tak obavy, že Trumpovo chování směřuje k posilování autoritářské moci. „Prezidentství má být omezeno zákony a ústavou,“ říká Corey Brettschneider, profesor ústavního práva na Brownově univerzitě. „Trump to však vidí jinak – jako neomezenou moc dělat cokoli, co si zamane. A to je vize autoritářské vlády.“

Soudní bitvy ohledně rozsahu prezidentských pravomocí se teprve rozjíždějí a Trumpovi kritici se obávají, že současný konzervativní Nejvyšší soud mu může v mnoha případech dát za pravdu. Pokud by se tak stalo, jeho moc by se mohla rozšířit do bezprecedentních rozměrů, což by mohlo zásadně změnit fungování americké demokracie.