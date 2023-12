Válka Izraele proti Hamásu může trvat 10 let, varoval Macron

"Myslím si, že se nacházíme v bodě, kdy izraelské úřady budou muset přesněji definovat svůj cíl a požadovaný konečný stav," uvedl Macron na tiskové konferenci na okraj klimatické konference COP28 v Dubaji.

"Co je totální zničení Hamásu a myslí si někdo, že je to možné? Pokud ano, válka bude trvat 10 let," zdůraznil v sobotu Macron.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že válka proti Hamásu v pásmu Gazy bude pokračovat, dokud Izrael nedosáhne všech svých cílů včetně návratu všech rukojmích a zničení islamistického hnutí. Hamás naopak vzkázal, že nepropustí další rukojmí, dokud Izrael neosvobodí všechny palestinské vězně a neobnoví příměří v Pásmu Gazy.

"Během příměří se naši vojáci připravovali na úplné vítězství proti Hamásu," řekl podle Times of Israel Netanjahu na první tiskové konferenci od pátečního ukončení sedmidenního příměří.

"Uděláme vše, abychom (rukojmí) přivedli domů, abychom dokončili tuto misi, ale také zničili Hamás a zajistili, že Hamás už pro nás nikdy nebude hrozbou a že nebude existovat skupina, která by ohrožovala Izrael z Gazy," dodal.

Podotkl také, že jedinou cestou, jak dosáhnout tohoto cíle, je pokračovat v pozemní operaci izraelské armády v Pásmu Gazy.

Hamás naopak uvedl, že nepropustí další rukojmí, dokud Izrael neosvobodí všechny palestinské vězně a neobnoví příměří v Pásmu Gazy.

Zástupce šéfa Hamásu Sálih Árúrí v rozhovoru pro televizi al-Džazíra řekl, že zbývajícími rukojmími, které Hamás zadržuje jsou izraelští vojáci a civilisté, kteří v minulosti sloužili v izraelské armádě.

"Toto rozhodnutí je konečné. Nebudeme dělat kompromisy," dodal zástupce šéfa Hamásu. Během příměří propustil Hamás přes 100 rukojmích, většinou Izraelců, výměnou za propuštění 240 Palestinců z izraelských vězení.

Netanjahu po skončení příměří řekl, že hnutí Hamás nesouhlasilo s propuštěním dalších rukojmí a porušilo tím podmínky příměří. Podle tamní armády navíc militanti jako první vypálili raketu na Izrael, krátce před vypršením příměří, uvedl server BBC.