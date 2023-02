Ve věku 93 let zemřela Betty Boothroydová, první šéfka britské Dolní sněmovny

"Betty Boothroydová byla nejen inspirativní ženou, ale také inspirativní političkou, kterou jsem hrdě nazýval svou přítelkyní," uvedl Hoyle v prohlášení.

"Být první ženou v čele parlamentu bylo skutečně průlomové a Betty tento skleněný strop rozhodně prolomila s rozmachem. Držela se pravidel, měla nesmlouvavý styl, ale všechny výtky, které udělovala, byly s dobrým humorem a šarmem. Betty byla jedinečná. Bystrá, vtipná a impozantní žena - a bude mi chybět," dodal.

Boothroydová se narodila 8. října 1929 v Dewsbury v hrabství West Yorkshire do dělnické rodiny. Vyrůstala v politickém prostředí - její otec byl odborář a ona sama o sobě říkala, že "vyšla z lůna labouristického hnutí". Do politiky se však hned nepustila, místo toho se věnovala kariéře tanečnice. Do parlamentu byla zvolena jako labouristická poslankyně již v roce 1974. V roce 1992 stanula v čele Dolní sněmovny, kde strávila osm let. Po odchodu z této funkce zasedala v nevolené Sněmovně lordů.