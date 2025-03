Rusko chce jednat o ukrajinském návrhu na příměří. Očekává se telefonát Putina s Trumpem

Očekává se, že jedním z možných scénářů je telefonát s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který stále čeká na ruské stanovisko k navrženému 30dennímu příměří na Ukrajině. Tuto možnost zmínila také agentura Reuters. Podle francouzské agentury AFP proběhly ve středu telefonické konzultace mezi poradci Putina a Trumpa.

Kreml se však odmítl vyjádřit k otázce, zda Rusko skutečně předložilo Spojeným státům seznam svých podmínek pro ukončení války na Ukrajině.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že Moskva je připravena jednat se Spojenými státy o mírové iniciativě, která byla projednávána mezi USA a Ukrajinou. Podle agentury Reuters se takové kontakty mohou uskutečnit již dnes.

Po úterních jednáních amerických a ukrajinských diplomatů v Saúdské Arábii Kyjev oznámil, že je ochoten přijmout 30denní příměří. Washington následně uvedl, že tuto iniciativu předloží Moskvě.

„Jsme připraveni diskutovat o tam uvedených iniciativách v budoucích kontaktech se Spojenými státy. Takové kontakty mohou proběhnout už dnes,“ uvedla Zacharovová.

Kreml mezitím potvrdil, že američtí vyjednávači míří do Ruska. Ve středu proběhl telefonát mezi kremelským poradcem pro zahraniční politiku Jurijem Ušakovem a americkým poradcem pro národní bezpečnost Mikem Waltzem.

Zacharovová v nejnovějším prohlášení zdůraznila, že jakékoliv rozmístění západních vojenských jednotek nebo budování vojenských základen na Ukrajině by bylo pro Moskvu „nepřijatelné“. Takový krok by podle ní znamenal přímé zapojení Západu do konfliktu s Ruskem, na což by Moskva odpověděla „všemi dostupnými prostředky“.

Ruská diplomacie tak i nadále dává najevo, že její postoje zůstávají pevné a žádné významné ústupky nejsou v dohledné době na stole.

Trump ve středu oznámil, že do Ruska míří americká delegace, která má jednat o možném příměří mezi Moskvou a Kyjevem. Trump uvedl, že obdržel „pozitivní zprávy“ ohledně potenciální dohody, ale zdůraznil, že zatím není nic jisté. „Pozitivní zpráva nic neznamená. Toto je velmi vážná situace,“ řekl novinářům v Oválné pracovně.

Podle Trumpa by příměří mohlo být klíčovým krokem k ukončení války. „Pokud se nám podaří dosáhnout příměří, myslím, že budeme na 80 % cesty k ukončení tohoto hrozného krveprolití,“ prohlásil. Zároveň znovu obvinil svého předchůdce Joea Bidena z toho, že „dovolil“, aby konflikt na Ukrajině vůbec začal.

Americký prezident naznačil, že pokud Moskva odmítne příměří, Washington je připraven zavést „devastující“ ekonomické sankce. „Jsou věci, které můžeme udělat finančně a které by pro Rusko nebyly příjemné. Bylo by to pro ně velmi špatné,“ varoval Trump, ale dodal, že jeho hlavním cílem je mírové řešení.

Trump rovněž naznačil, že ukrajinský přístup k jednáním se změnil. „Měl jsem tu někoho, kdo nechtěl mír. Teď s ním souhlasí,“ řekl na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle Trumpa se také v rámci rozhovorů diskutovalo o otázce území, ale bližší detaily neuvedl.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prozatím odmítl komentovat návrhy příměří a uvedl, že Moskva „pečlivě studuje“ včerejší dohodu mezi USA a Ukrajinou, v níž se Kyjev zavázal k 30dennímu příměří. Podle Peskova se ruské vedení nejprve seznámí s americkými návrhy, než učiní jakékoli prohlášení.