Vědci z celé světa vydali varování: Hrozba jaderné katastrofy je reálná, i stovky hlavic mohou zabít miliardy lidí

Výzva přichází v období, kdy ruský prezident Vladimir Putin hrozí možným využitím jaderných zbraní na Ukrajině, Severní Korea pokračuje ve svém programu testování raket a snahy o nešíření jaderných zbraní čelí zablokování.

"Závažnost a eskalace nebezpečí jsou nesmírné," zdůraznili podle AFP editoři jedenácti významných lékařských periodik, mezi nimiž jsou BMJ, Lancet, JAMA a New England Journal of Medicine. "Jaderné státy musí eliminovat své jaderné arzenály dříve, než tyto zbraně zničí nás," podotýkají v úvodníku.

"Skutečnost, že tyto významné periodika se shodla na zveřejnění tohoto společného úvodníku, zdůrazňuje naléhavost současné jaderné krize," poznamenal Chris Zielinski ze Světového sdružení lékařských vydavatelů. Editorial byl publikován v době, kdy probíhalo zasedání přípravného výboru vedeného ve Vídni, které se týkalo nové revize Smlouvy OSN o nešíření jaderných zbraní, která byla uzavřena v roce 1970.

Desátý přezkum této zásadní smlouvy, konaný v roce 2022, však neskončil s přijetím společného prohlášení a tento neúspěch byl Spojenými státy přičítán Rusku a jeho "cynickým blokádám".

Agentura také poznamenala, že 6. srpna 2023 si svět připomene 68. výročí prvního použití jaderných zbraní proti civilnímu obyvatelstvu, kdy Spojené státy shodily atomovou bombu na japonské město Hirošima.

Autoři zmiňovaného úvodníku zdůrazňují, že jakékoli použití jaderných zbraní "by mělo katastrofální důsledky pro lidstvo". Dokonce i "omezený" jaderný konflikt, ve kterém by bylo nasazeno pouze 250 z 13 000 existujících jaderných zbraní, by mohl způsobit smrt 120 milionů lidí a vést ke globálnímu klimatickému chaosu, což by mělo za následek hladomor a ohrozilo životy dvou miliard osob.

Jaderné bomby mohou mít významně silnější explozivní sílu než konvenční zbraně. Jejich síla se měří v kilotunách nebo megatunách TNT. Dokonce i menší jaderné bomby mohou mít ničivý efekt srovnatelný s více než několika tisíci tunami tradičního výbušného materiálu. Výbuch jaderné bomby vytváří rázovou vlnu a tepelné záření, které mohou způsobit značné poškození na rozsáhlém území. Kromě fyzického poškození budov a infrastruktury může záření způsobit vážné popáleniny na lidské kůži a zvířatech.

Dlouhodobým dopadem výbuchu jaderné bomby je radioaktivní znečištění. Atomový výbuch uvolňuje obrovské množství ionizujícího záření a radioaktivních částic, které mohou kontaminovat půdu, vodu a vzduch. Tento radioaktivní materiál může mít vážné následky pro lidské zdraví, zvířata a životní prostředí a může trvat desítky až tisíce let. Výbuch jaderné bomby ve vysoké atmosféře může také vytvořit elektromagnetický pulz, který může poškodit elektroniku a komunikační systémy na velkém území. To by mohlo mít rozsáhlé dopady na moderní společnost a infrastrukturu.

Větší jaderné výbuchy mohou mít také globální dopady na klima. Když se velké množství prachových a částicových látek dostane do atmosféry, mohou tyto částice odrážet sluneční záření a způsobit pokles teploty na celém světě. To může mít za následek úbytek úrody, změny v ekosystémech a dlouhodobé klimatické změny.