Vítěz kongresových voleb v USA možná nebude znám hned

Podle předvolebních průzkumů mají republikáni velkou šanci ovládnout Sněmovnu reprezentantů. Očekává se však, že o Senát bude souboj s demokraty těsnější.

"Pokud jde o to, kdy budeme znát výsledky, měli bychom přestat mluvit o volebním dni a místo toho přemýšlet o volebním týdnu," řekl Nathan Gonzales, který vydává nestranický newsletter Inside Elections. V desítkách klání se očekává těsný souboj a klíčové státy jako Pensylvánie již uvedly, že sečtení všech hlasů může trvat řadu dní. Proto je možné, že Američané půjdou o volební noci spát, aniž by znali vítěze, napsala agentura Reuters.

První součty budou zkresleny sčítáním korespondenčních hlasů. Demokraté volí korespondenčně častěji než republikáni. Státy, kde sčítání korespondenčních hlasů začne dříve, by tak mohly zpočátku hlásit velký náskok demokratů, který by se po sečtení hlasů odevzdaných během volebního dne mohl otočit ve prospěch republikánů. K takzvanému modrému přeludu by mohlo dojít například na Floridě či v Severní Karolíně, kde mohou volební úředníci vyjmout poštou zaslané hlasovací lístky z obálek před dnem voleb a vložit je do strojů na sčítání hlasů. Naopak v Pensylvánii či ve Wisconsinu se obálky s korespondenčními hlasy otevírat před volebním dnem nesmí. To může způsobit "červený přelud", tedy nejprve hlášené náskoky republikánů.

První vlna sčítání hlasů se očekává na východním pobřeží mezi 19:00 a 20:00 východoamerického času (ve středu 9. listopadu v 01:00 až 02:00 SEČ). Kolem 22:00 nebo 23:00 východoamerického času, tedy po uzavření volebních místností na středozápadě USA, by podle analytika Centra pro politiku na Virginské univerzitě Kylea Kondika mohli republikáni získat dostatečný náskok, aby experti amerických mediálních organizací mohli předpovědět, že republikáni ovládli Sněmovnu reprezentantů.

Pokud však bude souboj o Sněmovnu reprezentantů stále těsný, až začne sčítání na západním pobřeží, může podle odborníků trvat několik dní, než se potvrdí, kdo získal sněmovní většinu. Kalifornii obvykle trvá několik týdnů, než sečte všechny hlasovací lístky, a to částečně proto, že počítá hlasovací lístky s razítkem ze dne voleb, i když dorazí až s několikadenním zpožděním. Nevada a Washington také umožňují pozdní sčítání hlasovacích lístků, pokud jsou opatřeny poštovním razítkem s datem do 8. listopadu.

Na to, která strana ovládne Senát, by se mohlo čekat ještě déle. O konečném výsledku zřejmě rozhodnou těsná klání v Pensylvánii, Arizoně a Georgii. Pokud bude senátní souboj v Georgii tak těsný, jak se očekává, a žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se tam 6. prosince druhé kolo hlasování.

Ostře sledované budou i souboje o funkce guvernérů či státních tajemníků. Agentura Reuters v této souvislosti uvedla, že na funkce guvernérů a státních tajemníků kandiduje několik stoupenců republikánského exprezidenta Donalda Trumpa, kteří stejně jako on nepravdivě tvrdí, že minulé prezidentské volby poznamenaly rozsáhlé podvody. Vítězství by je dostalo do funkcí, které jsou klíčové v prezidentských volbách. Ty se uskuteční v roce 2024 a Trump naznačil, že v nich hodlá kandidovat.

Spojené státy volí prezidenta nepřímo, přičemž kandidáti za vítězství v jednotlivých státech sbírají volitele, kteří následně hlasují podle výsledku "lidového hlasování". Ve většině států státní tajemník dohlíží na volby a hraje klíčovou roli při aplikování volebních zákonů. Guvernér potvrzuje seznam prezidentských volitelů vítězného kandidáta daného státu. Jednotlivé státy zasílají tyto hlasy volitelů k certifikaci do Kongresu USA. Právě proces certifikace v Kongresu narušil vpád Trumpových stoupenců do Kapitolu 6. ledna 2021.

V Arizoně se o post guvernéra a státního tajemníka ucházejí Trumpem podporovaní Kari Lakeová a Mark Finchem, v Michiganu Tudor Dixonová a Kristina Karamová a v Pensylvánii republikánský kandidát na guvernéra Doug Mastriano, který šířil Trumpova tvrzení o podvodech ve volbách a "ukradenému vítězství", v případě vítězství jmenuje státního tajemníka. Joe Biden ve zmíněných státech v roce 2020 zvítězil těsně.

Skupiny bojující za volební práva a ústavní experty nejvíce znepokojuje možnost, že guvernér a státní tajemník ve spolupráci zpochybní výsledek lidového hlasování, odmítnou potvrdit výsledek prezidentských voleb, nebo dokonce budou tvrdit, že poražený kandidát v jejich státě zvítězil.