Wagnerovci opouští Bachmut. Prigožin město předal ruským úřadům

Prigožin před několika dny uvedl, že jeho bojovníci se stáhnou z východoukrajinského města Bachmut do 1. června a předají kontrolu nad ním ruské armádě. "Wagnerovci opustí Arťomovsk (ruské jméno pro Bachmut ze sovětské éry, pozn. red.) mezi 25. květnem a 1. červnem," řekl podle Reuters Prigožin v nahrávce zveřejněné na platformě Telegram. Dodal, že žoldnéři zřídili "obranné linie" na západním okraji Bachmutu.

"Pokud ministerstvo obrany nemá dostatek personálu, máme tisíce generálů," uvedl dále Prigožin, který je dlouhodobě ve sporu s ruským vojenským vedením. V minulosti opakovaně ostře kritizoval ruského ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova a obvinil je z nekompetentnosti a odpovědnosti za velké ruské ztráty na Ukrajině.

Začátkem měsíce navíc prohlašoval, že svoje jednotky stahuje z Bachmutu a město předá ruskému ministerstvu obrany, protože "při takovém nedostatku munice jsou odsouzeny k nesmyslné smrti." Pozice svých ozbrojenců měl později předat speciálním jednotkám vůdce Čečenska Ramzana Kadyrova.

Nakonec ale šéf wagnerovců uvedl, že jeho lidé na pozicích setrvají. "Přišel bojový rozkaz, který jasně stanoví, že pokud opustíme naše pozice (v Bachmutu), bude to považováno za vlastizradu. To nám vzkázali," řekl ve videu.

Mluvčí Východní skupiny ozbrojených sil Ukrajiny Serhij Červatij popsal proces stahování Wagnerovy skupiny od Bachmutu. "V posledních dnech jsme zaznamenali výrazný pokles bojů, došlo ke 2-3 přestřelkám. Nepřítel pokračuje v rotaci, stahuje Wagnerovu skupinu a nahrazuje ji jednotkami výsadkových vojsk a motorizované pěchoty," popsal podle agentury Ukrinform.

"Toto stahování působí depresivně na ty, kteří nastupují na jejich místo. Oni sami se zúčastnili mnoha bojů, je to druhá nebo třetí skupina, která přichází, navíc vidí stav zločinců," doplnil.

Rusové během střídání postů schytali ukrajinské ostřelování. "Výsledkem je 80 mrtvých okupantů, 119 zraněných, zničení jednoho obrněného transportéru, bezpilotního letounu, protiletadlového děla, dvou vozidel a pěti muničních skladů," vyčíslil Červatij.

Mluvčí si není jistý, jestli se wagnerovci na své pozice časem nevrátí. "Z bezprostředních akcí to není patrné, ale závisí to na vojenském a politickém vedení jejich zločineckého státu. A personální obsazení je velký problém, na rozdíl od toho, co Prigožin vykřikoval. Myslím, že v blízké budoucnosti se ukáže, jak se budou vyvíjet okolnosti a co budou nuceni udělat," vylíčil Červatij.