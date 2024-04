WHO: Zabitím humanitárních pracovníků jsme zděšeni. V Pásmu Gazy ale zůstáváme

"Zůstáváme zde a budeme nadále poskytovat pomoc," uvedl ve středu na tiskové konferenci zástupce WHO pro Palestinská území Rik Peeperkorn. V současné době působí v Pásmu Gazy přibližně 17 palestinských a sedm zahraničních pracovníků WHO.

Sedm pracovníků charitativní organizace World Central Kitchen (WCK) bylo zabito v pondělí při náletu izraelské armády. Náčelník generálního štábu izraelské armády Herzi Halevi označil tento smrtící incident za "závažnou chybu", která by se neměla opakovat.

WCK, která poskytuje potraviny Palestincům, oznámila dočasné pozastavení svých operací v Pásmu Gazy navzdory rozsáhlé nouzi.

Peeperkorn na videokonferenci z Jeruzaléma uvedl, že útoky postihly v posledních měsících v Pásmu Gazy i vozidla OSN.

Podle něj to ukazuje, že dohody o bezpečném průchodu humanitárních pracovníků v tomto konfliktu "nefungují".

Plánované humanitární mise WHO na zničený sever palestinského pobřežního pásma izraelská strana buď zamítla, bránila jim, nebo jim neposkytla povolení, uvedl Peeperkorn.

Koordinátor WHO pro nouzové situace Mike Ryan poukázal na to, že takové dohody mezi bojujícími stranami a humanitárními organizacemi jsou v konfliktech běžné. "Děláme to desetiletí," řekl v Ženevě. "Zodpovědné vojenské operace se vždy snaží chránit civilisty a zajistit jim přístup k základním životním potřebám: přístřeškům, potravinám, vodě a lékům," zdůraznil.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve středu smrt sedmi humanitárních pracovníků odsoudil. Požaduje zásadní přepracování "dekonfliktních" postupů, aby humanitární mise mohly probíhat bezpečně a předvídatelně.

"WHO je zděšena pondělním zabitím 7 humanitárních pracovníků z World Central Kitchen v Gaze. Práce, kterou dělali, byla zachraňování životů, poskytování jídla tisícům hladovějících lidí," řekl generální ředitel na tiskovém brífinku.