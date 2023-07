Z Krymu jsou hlášeny exploze, zřejmě byl zasažen muniční sklad

Podle britského deníku Guardian vyhlásily místní úřady evakuaci lidí z pětikilometrového perimetru kolem zasaženého místa, kde se má nacházet muniční sklad. V souvislosti s útokem byl dokonce krátce uzavřen Krymský most.

Most se stal terčem útoku v noci z neděle na pondělí, exploze nepřežili dva lidé. Podle ukrajinských médií šlo o speciální operaci ukrajinské tajné služby a námořnictva za pomoci námořních dronů. Kyjev se každopádně k odpovědnosti za útok nepřihlásil.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na bezpečnostní konferenci v americkém Aspenu zmínil, že jeho země považuje Krymský most za legitimní cíl. "Je to cesta, kterou používají ke krmení války municí. To se děje na denní bázi. Militarizuje to Krymský poloostrov," řekl podle Guardianu.

"Pro nás je to pochopitelně nepřátelské zařízení postavené v rozporu s mezinárodním právem a všemi normami. Takže je to pro nás cíl. Cíl, který přináší válku, nikoliv mír, musí být neutralizován," dodal.