Zastavte dodávky zbraní do Izraele, vyzval Macron svět. Netanjahu na něj ostře zareagoval

Macron zdůraznil, že ve válce by měla být prioritou snaha o nalezení politických řešení. Proto vyzval k tomu, aby "přestaly dodávky zbraní pro boj v Pásmu Gazy." V rozhovoru pro rozhlasovou stanici France Inter dodal, že Francie Izraeli žádné zbraně nedodává.

Prezident Macron tak opět vyjádřil své znepokojení nad pokračujícím konfliktem v Pásmu Gazy, který trvá i přes opakované výzvy k příměří. "Mám pocit, že naše výzvy nejsou slyšeny," uvedl Macron a dodal, že to považuje za chybu, zejména s ohledem na bezpečnost Izraele.

Francouzský prezident také zdůraznil nutnost zabránit eskalaci situace v Libanonu. "Libanon nesmí být novým Pásmem Gazy," varoval Macron.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu Macronovu výzvu k zastavení dodávek zbraní Izraeli, který bojuje proti militantním skupinám v Pásmu Gazy a Libanonu ostře zkritizoval.

"Když Izrael bojuje proti barbarským silám podporovaným Íránem, všechny civilizované země by měly stát pevně po boku Izraele. Prezident Macron a další západní lídři však volají po embargu na dodávky zbraní Izraeli. To je ostuda," prohlásil Netanjahu ve svém prohlášení.

Netanjahu připomněl, že Izrael vede válku na několika frontách proti skupinám podporovaným Íránem, který je jeho hlavním nepřítelem. "Uvaluje Írán zbrojní embargo na Hizballáh, na husity, na Hamás a na své další spojence? Samozřejmě že ne," zdůraznil s odkazem na tři skupiny, které Teherán podporuje a které tvoří "osu odporu" proti Izraeli.

"Tato osa teroru drží při sobě, ale země, které tvrdí, že jsou proti této ose, nyní vyzývají ke zbrojnímu embargu vůči Izraeli. To je hanba," prohlásil Netanjahu a dodal, že Izrael bude bojovat až do vítězství, a to i bez jejich podpory.