Zelenskyj popřel, že Ukrajina přišla o Bachmut. Rusové ho zničili, nezbylo z něj nic, řekl

Agentura Reuters a server Bild původně uvedly, že Zelenskyj pád Bachmutu potvrdil. Mělo se tak stát, když byl dotázán, zda zůstává pod kontrolou Kyjeva. "Myslím, že ne," řekl. Server CNN ale později s odkazem na jeho mluvčího upřesnil, že ukrajinský prezident odpovídal na jiný dotaz.

Zelenskyj byl dotázán, zda si myslí, že město je stále pod kontrolou Kyjeva a na ruské tvrzení o tom, že město obsadilo. "Myslím, že ne," byla podle mluvčího odpověď na to, jestli Rusové Bachmut dobyli.

Sergij Nykyforov pak jasně doplnil: "Prezident popřel, že by byl Bachmut dobyt," řekl. Zelenskyj také poděkoval ukrajinským obráncům Bachmutu a řekl: "Vážíme si jich za jejich skvělou práci."

Ukrajinský prezident ale potvrdil, že město je srovnané se zemí. "Není tam nic. Všechno zničili. Neexistují žádné budovy," uvedl Zelenskyj. Ukrajina už dříve uváděla, že ruská armáda město bombarduje, ačkoliv v něm prakticky nic a nikdo nezůstal.

Jak napsal na Twitteru novinář Peter Baker z New York Times, Zelenskyj údajně dodal, že jediné, co v Bachmutu zbylo je mnoho mrtvých Rusů. "Je to tragédie. Ale dnes je Bachmut jen v našich srdcích," uvedl Zelenskyj.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo v noci na neděli, že "osvobození města Artěmovsk" bylo dokončeno. Tak Moskva označuje Bachmut. Název pochází ještě ze sovětské éry. Vladimir Putin poblahopřál Wagnerovým jednotkám a ruské armádě.

Bitva o Bachmut je nejdelší a nejnákladnější v rámci ruské teroristické dobyvačné války na Ukrajině, která začala před 15 měsíci invazí do sousední země. Město mělo původně 70 000 obyvatel, ale nyní je z velké části v troskách.

Ukrajina se však Bachmutu nevzdala z důvodu možného průlomu ruských jednotek do vnitrozemí. Prezident Zelenskyj nařídil bránit toto symbolické město.