Země zvýšily dovoz z EU až o 300 procent. Rusku pomáhají obcházet sankce

Server Euronews informoval o ostrém vnitropolitickém boji a informační válce v Moldavsku a Gruzii. Oponenti se obviňují z propagandy a používání materiálů, které obsahují ruské dezinformace. Obě země usilují o členství v Evropské unii. „V Gruzii se tato konfrontace jeví jako obzvláště ostrá vzhledem k polarizaci médií a společnosti,“ připomněl zástupce ředitele pro vědu Justin Gilberth z Caucasus Research Resource Centre.

Během summitu Evropského politického společenství (EPC) v Kišiněvu gruzínský premiér Irakli Garibashvilli zdůraznil, že aby Gruzie získala kandidátský status EU, potřebuje udržovat dialog na vysoké politické úrovni. Což se jí díky shromáždění dařilo, stejně jako Moldavsku.

Právě prezidentka Maia Sandu si pochvalovala možnost summit EPC pořádat. Pořadatelství EPC summitu je jedním z řady důkazů, že se Moldavsko od ruského vlivu vzdaluje. Tento fakt potvrdil v rozhovoru pro EuroZprávy.cz minulý týden tamní velvyslanec Stanislav Kázecký. „V Moldavsku se odjakživa stýkají politické názory z východu a ze západu, které jsou přibližně vyrovnané. Nicméně v těch posledních prezidentských volbách prezidentka Sandu zvítězila poměrně výrazně. To potvrzuje, že větší část voličů je zainteresovaná v proevropském směřování Moldavska,“ přiblížil.

V obou zemích se Moskva snaží ovlivňovat politiku pomocí měkké síly. „Nikoliv pozitivním, ale negativním způsobem. To znamená, že se Moskva nesnaží vytvořit pozitivní obraz Ruska, ale snaží se vytvořit negativní obraz západního světa,“ vylíčil nezávislý novinář Razi Zhante.

Konkrétně Moldavsko zažívá politický boj způsobený proruskými materiály. Politici si stěžují na propagandu v souvislosti s rozdělením na stoupence proruského a evropského vektoru vývoje.

„Tento konflikt odráží revanšistické snahy minulého režimu,“ podotkl Felix Hett z Nadace Friedricha Eberta v Moldavsku. Podle něj je největší hrozbou moldavské vlády návrat starých kleptokratických, oligarchických a na Rusko orientovaných sil k moci. „A myslím, že je to největší problém v tom smyslu, že využívají tyto ruské narativy k prosazování své vlastní vnitropolitické agendy,“ dodal Hett.

Skvělí partneři pro obcházení sankcí

Moldavsko a Gruzie jsou jen malým zlomkem celého postsovětského světa. Zvláštní vyslanec EU pro provádění sankcí vyzval Kyrgyzstán a další země v politické a hospodářské sféře Moskvy, aby nepomáhaly Rusku v jeho pokusech vyhnout se sankcím. Informoval o tom server Rádia Svobodná Evropa.

V posledních měsících došlo k až 300% nárůstu dovozu zboží z Evropské unie do středoasijských zemí a Arménie, Gruzie, Srbska či Spojených arabských emirátů. Až v 770 položkách dovážených z EU do jiných zemí bylo nalezeno ruské vojenské vybavení a zbraně používané ve válce proti Ukrajině, což je jasný signál, že některé země jsou využívány jako tranzitní body pro tok zboží do Ruska.

Kyrgyzský ministr hospodářství a obchodu Daniyar Amangeldiev zdůraznil, že obchod jeho země, stejně jako ostatních, probíhá v souladu se všemi zákony a předpisy. Podle něj ale Biškek nemůže zaručit, že do Ruska není vyváženo žádné sankciované zboží.

Spojené státy podle RFE/RL však upozornily, že se ruské společnosti účinně vyhnuly sankcím pomocí prostředníků v Číně, Arménii, Turecku, Uzbekistánu a Spojených arabských emirátech.