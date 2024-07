ANALÝZA | Harrisová může dosáhnout vytouženého cíle. Z demokratů má největší šanci porazit Trumpa

Nahradit nejmocnějšího muže Spojených států a Demokratické strany zároveň ale není jen tak. Prezident má napříč demokraty množství podporovatelů, kteří ho nenechají padnout. Obdobně si stojí Harrisová.

Teoretickou šanci porazit Trumpa má podle experta na volební systémy Jakuba Lyska. kdokoliv z demokratů. „Ve Spojených státech jsou dvě voličské skupiny, které vykazují nejnižší zájem, a to jsou mladí do 25 let a Afroameričané. To by mohlo rozhodnout v důležitých státech pro demokratického kandidáta, který by měl jen tu vlastnost, že by byl mladší a třeba by pocházel z afroamerické menšiny nebo v ní měl podporu jako někteří guvernéři či guvernérky,“ přiblížil v pondělí pro EuroZprávy.cz.

Odstoupení Bidena dá šanci Harrisové

Vážné debaty během několika posledních týdnů vznikly o několika jménech. Prvním z nich je současná viceprezidentka Harrisová, která na stejnou pozici kandiduje i letos. Jako reálného kandidáta ji berou republikáni a přizpůsobili tomu kampaň. Konkurenční strana ji kritizuje hlavně za její přístup k migrační politice, což je vedle střelných zbraní a práva na potrat jedno z nejcitlivějších témat v interních záležitostech USA.

Harrisová ale sama nemůže potvrdit, že o místo v Oválné pracovně má zájem. I kdyby si ho přála sebevíc, omezuje ji loajalita ke straně i jejímu šéfovi.

Existují pro ni pouze dvě možnosti. První je aktivace 25. dodatku, která prezidenta (minimálně dočasně) zbaví moci po smrtí, rezignaci nebo odvolání – impeachementu. Prezident ale může být odvolán pouze nadpoloviční většinou vládního kabinetu poté, co se usnese o jeho neschopnosti zastávat úřad. Teprve poté může nastoupit do Oválné pracovny viceprezident.

Druhou možností je odstoupení Bidena od kandidatury z jeho vlastní iniciativy, což se ale jeví jako krajně nepravděpodobné. Podle nových informací ale je pravděpodobné, že současný šéf Bílého domu odstoupí. Podle zdroje z New York Times se prezident ještě nerozhodl, zda skutečně odstoupí, ačkoliv tři týdny tvrdil, že ho k tomu nic nedonutí. Jiný zdroj však uvedl, že "realita se ukazuje" a Biden by mohl brzy oznámit podporu své viceprezidentce Harrisové jako své nástupkyni.

Viceprezidentka má za sebou bohatou kariéru v oblasti politiky i práva. Od roku 2017 zastávala post senátorky za Kalifornii, mezi lety 2011 až 2017 působila v témže státě jako generální prokurátorka. Ještě předtím byla obvodní prokurátorkou pro San Francisco.

Kdo jiný ještě má šanci?

Jak pro EuroZprávy.cz řekl expert Lysek, v Demokratické straně je celá řada politiků, kteří by měli šanci postavit se Trumpovi. Harrisová je ale stále nejreálnější možností – zastává druhou nejmocnější funkci v zemi a jistě ji podpoří většina demokratů. Jen málokdo je silný natolik, aby se republikánům dokázal postavit tak, jako viceprezidentka.

Velký potenciál může mít například někdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Ta sice oficiálně stojí při Bidenovi, ale již několikrát ho varovala před možným odporem v rámci Demokratické strany. „Předsedkyně ho nechce vyzývat k rezignaci, ale udělá vše, co je v jejích silách, aby se tak stalo,“ popsal pro server Politico člověk obeznámený se situací ve straně. Její politickou sílu dosvědčil i další demokrat. „Na Nancy není nic jemného. Začíná otázkou: ‚Co je třeba udělat, abychom vyhráli?‘ A pak postupuje zpětně,“ uvedl.

Demokratická strana ale jako by tyto výzvy neslyšela. „Biden je kandidátem strany. Plánuje zvítězit a těší se na spolupráci s demokraty v Kongresu, aby prosadil svůj program 100 dní na pomoc pracujícím rodinám,“ poznamenal mluvčí Bílého domu Andrew Bates.

EuroZprávy.cz o dalších možných kandidátech informovaly už začátkem července. Figurují mezi nimi například guvernér Illinois J. B. Pritzker, kalifornský guvernér Gavin Newsom, michiganská guvernérka Gretchen Whitmerová či pensylvánský guvernér Josh Shapiro. Server Newsweek dále jmenoval kandidátku z roku 2016 Hillary Clintonovou nebo někdejší první dámu Michelle Obamovou.

Biden čelí tlaku stranických kolegů tři týdny po neúspěšné televizní debatě s republikánským rivalem Donaldem Trumpem, která mezi demokraty vyvolala paniku ohledně jeho schopnosti vést kampaň. Dvacítka demokratických zákonodárců veřejně vyzvala Bidena, aby odstoupil, zatímco stranické vedení zatím zůstalo zdrženlivé.

Definitivní rozhodnutí ohledně Bidenovy kandidatury má padnout brzy, před nominačním sjezdem Demokratické strany plánovaným na 19. srpna. Pelosiová uvedla, že čas se krátí a že je na Bidenovi, aby se rozhodl. „Příštích 72 hodin bude stěžejních,“ řekl CNN jeden z demokratických guvernérů.

Další pro The New York Times uvedl, že ho nepřekvapí, když Biden odstoupí a místo sebe podpoří Kamalu Harrisovou. Ta si podle některých průzkumů vede lépe než Biden, přesto existují i další jména lidí, kteří by mohli ve volbách dosáhnout ještě většího úspěchu. Konkrétně se jedná o senátora Marka Kellyho a guvernéry Wese Moorea, Joshe Shapira a Gretchen Whitmerovou.