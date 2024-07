Začíná klíčových 72 hodin. Biden připouští, že by mohl z voleb odstoupit, tvrdí americká média

Podle zdroje z NYT prezident ještě nerozhodl, zda skutečně odstoupí, ačkoliv tři týdny tvrdil, že ho k tomu nic nedonutí. Jiný zdroj však uvedl, že "realita se ukazuje" a Biden by mohl brzy oznámit podporu své viceprezidentce Kamale Harrisové jako své nástupkyni.

Server The Washington Post uvedl, že bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová i současní lídři Demokratické strany v Kongresu naznačili Bidenovi, že by měl z volebního boje odstoupit, protože jeho kandidatura by mohla poškodit demokraty v kongresových volbách. Podle listu vyjádřil pochybnosti o Bidenových šancích na vítězství i bývalý prezident Barack Obama.

Bývalý prezident Obama sice veřejně Bidena podpořil, ale v soukromí vyjádřil pochybnosti o jeho šancích na znovuzvolení. Biden se v debatě s Trumpem často zadrhával a nedokončil některé myšlenky, což zvýšilo pochybnosti o jeho schopnosti vést kampaň. Přesto trvá na tom, že bude kandidátem Demokratické strany a že jeho věk ho ve výkonu funkce neomezuje.

CNN uvedla, že Pelosiová Bidenovi sdělila, že podle průzkumů nemůže Trumpa porazit, což však Biden zpochybnil. Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer údajně Bidenovi při odděleném rozhovoru doporučil odstoupení z kampaně.

Podle WP se Biden setkal s lídry demokratů, kteří ho varovali, že jeho kandidatura může ohrozit demokraty v kongresových volbách. Pelosiová toto varování zopakovala a Biden jí v telefonickém rozhovoru oponoval, že podle průzkumů může vyhrát.

Biden čelí tlaku stranických kolegů tři týdny po neúspěšné televizní debatě s republikánským rivalem Donaldem Trumpem, která mezi demokraty vyvolala paniku ohledně jeho schopnosti vést kampaň. Dvacítka demokratických zákonodárců veřejně vyzvala Bidena, aby odstoupil, zatímco stranické vedení zatím zůstalo zdrženlivé.

Definitivní rozhodnutí ohledně Bidenovy kandidatury má padnout brzy, před nominačním sjezdem Demokratické strany plánovaným na 19. srpna. Pelosiová uvedla, že čas se krátí a že je na Bidenovi, aby se rozhodl. "Příštích 72 hodin bude stěžejních," řekl CNN jeden z demokratických guvernérů.

Další pro The New York Times uvedl, že ho nepřekvapí, když Biden odstoupí a místo sebe podpoří Kamalu Harrisovou. Ta si podle některých průzkumů vede lépe než Biden, přesto existují i další jména lidí, kteří by mohli ve volbách dosáhnout ještě většího úspěchu. Konkrétně se jedná o senátora Marka Kellyho a guvernéry Wese Moorea, Joshe Shapira a Gretchen Whitmerovou.

Možnost Bidenova odstoupení během víkendu potvrzuje i britský list The Financial Times, který s odkazem na vysoce postavený zdroj napojený na šéfa demokratické většiny senátu USA Charlese Schumera uvedl, že tlak na Bidena je natolik silný, že se kandidatury vzdá.

"V posledních dnech jsme se setkali s lidmi z Bidenova okolí. Myslím si, že to brzy skončí. Tlak je nepřekonatelný," uvedl a dodal, že do pondělí Biden odstoupí.