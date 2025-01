ANALÝZA | Proč se na Slovensku nezatýká? Fico v případě podezření na převrat musí konat, nemá ale důvod

Náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško během proslovu o potenciálním mírovém jednání na Ukrajině ocenil nedávný přístup slovenského premiéra Fica k podezření z připravovaného převratu. Informovala o tom agentura TASS.

Fica podpořil také mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. „Žádná západoevropská země není v bezpečí před vměšováním do svých vnitřních záležitostí,“ uvedl podle agentury RIA Novosti.

Podle něj případy „poměrně agresivního vměšování“ za poslední dobu zažila celá řada západoevropských zemí. „Ale jiná věc je, že některé země přijímají rozhodná opatření proti takovému vměšování, zatímco některé země raději trpělivě snášejí všechna ponížení,“ vylíčil.

Ruští představitelé takto reagují na Fica, který obvinil slovenskou opozici z přípravy převratu. Informovaly o tom také EuroZprávy.cz . „Máme zde zahraničím financovanou strukturu napojenou na slovenskou opozici, která chce zneužít protesty, na které mají lidé právo,“ nastínil.

„Je to velmi jednoduché, pokusí se o nějakou potyčku, pak dojde k pokusům dostat se přes ploty do budov úřadu vlády, Národní rady, prezidentského paláce, pak budete svědky toho, jak bezpečnostní složky tyto protestující vyvedou,“ popsal Fico.

O „vážné“ situaci promluvil také slovenský prezident Peter Pellegrini. „„Situace na Slovensku je vážná, a i z mého pohledu dlouholetého politika vykazuje známky účelového organizování eskalace napětí s cílem vystupňovat projevy nesouhlasu a jít nad rámec pokojných a mírumilovných protestů,“ shrnul.

Slovenská informační služba (SIS) domněnky o možném převratu založila na e-mailu od občanského hnutí Ne v našem městě. Ta prostřednictvím mailové komunikace sdílela informace o plánovaných protestech. „V žádném případě se nejednalo o tajný e-mail,“ informovalo hnutí.

Hnutí připustilo, že nechalo pozvánku vygenerovat programem umělé inteligence ChatGPT, který čerpal ze zdrojů o nenásilných protestních hnutích. „Nemáme co skrývat. Protesty jsou legitimním nástrojem nesouhlasu v demokratické zemi. Pořádáme pokojná a nenásilná shromáždění, která jsou projevem základního demokratického práva občanů vyjádřit svůj nesouhlas s kroky vlády,“ vylíčila iniciativa.

Může být „převrat“ zástěrkou něčeho jiného?

Bezpečnostní analytik Radovan Bránik pro stanici TA3 varoval před rétorikou slovenské vlády. „Zcela nezpochybnitelným způsobem byl premiérem, ministrem vnitra a podobně vyvolán dojem, že probíhají přípravy, že na Slovensku působí skupina, která má pomoci svrhnout vládu,“ nastínil.

Zároveň kritizoval občanské hnutí za styl, jakým pozvánku nechalo vytvořit. „Považuji za velmi nešťastný způsob, jakým rozeslali e-mail, o němž včera hovořil pan premiér a další představitelé. Jsem pevně přesvědčen, že v tom e-mailu byla minimálně jedna věta, která tam opravdu vůbec neměla být, a několik dalších formulací,“ připustil.

Jenže prezident Pellegrini udělal zásadní chybu, která ukazuje na „logické díry“ ve vládní rétorice. „Pokud by tato fakta byla skutečně pravdivá, pak by v průběhu dnešního dne po Bezpečnostní radě státu musel prezident vyhlásit výjimečný stav podle zákona o bezpečnosti státu a došlo by k rozsáhlému zatýkání, obvinění osob, které jednaly upřímně proti republice. Nic takového se nestalo,“ vysvětlil.

„Nemůžete být jen trochu těhotní. Takže buď se všechny ty skutečnosti, před kterými nás varoval, opravdu naplnily a pak bychom se dnes měli opravdu dočkat něčeho nevídaného, nebo to byly lži a žádných 90 % dosud utajovaných informací neexistuje. Pokud by to všechno byla pravda, fáze přípravy trestného činu již proběhla. A to už je trestný čin. Na co chceme čekat?“ připomněl Bránik.

Jestliže by Pellegrini skutečně přistoupil k vyhlášení výjimečného stavu, vláda by musela zavést mimořádná opatření. „Mluvíme o zavedení cenzury, zákazu vycházení, omezení pohybu osob. Mluvíme dokonce o různých donucovacích opatřeních, která jsme na Slovensku ještě nikdy neviděli, protože taková situace tady nikdy nebyla,“ upozornil analytik.

Fico má mimořádné vztahy s Kremlem

Fico je jedním z evropských politiků, kteří mají k Putinovu režimu velice blízko. Nejprve v říjnu vystoupil v pořadu ruské propagandistky Olgy Skabajevové na stanici Rossija 1. Zkritizoval Západ za podporu války na Ukrajině a následně přijal pozvání do Moskvy. „Evropská unie Ukrajincům říká: ‚Tu máte zbraně, tu máte peníze, bojujte, jen nás s tím neotravujte, my už s tou válkou jednoduše nechceme mít nic společného‘,“ prohlásil.

Pokračoval ve vyslovování narativů ruské propagandy. „Dnes je přece úplně jasné, že v dubnu 2022 byly na stole skutečné dohody, které mohly válku okamžitě ukončit. Ale někdo přišel a řekl: Ne, ne, ne, ne, to nemůžete podepsat,“ dodal Fico. Rusové v té době během jednání s Kyjevem předložili podmínky zahrnující vnitřní neutralitu Ukrajiny a „zeštíhlení“ její armády.

Těsně před Vánoci skutečně následovala cesta slovenského premiéra do Kremlu. Hlavními tématy jednání byly podle agentury TASS vzájemné vztahy, které podle Kremlu utrpěly za předchozí slovenské vlády, a energetické otázky, zejména tranzit plynu z Ruska přes Ukrajinu.

Tiskový mluvčí Kremlu Peskov uvedl, že obě strany vedly „poměrně podrobný rozhovor“ o bilaterálních otázkách a problematice dodávek plynu. Slovensko patří k několika málo členským státům EU, které stále nakupují ruský plyn.

Podle dostupných informací nabídl ruskému prezidentovi možnost uspořádání mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou na neutrální půdě Slovenska. „Když k tomu přijde, tak proč ne? Protože Slovensko z našeho pohledu udržuje neutrální postavení,“ prohlásil Putin po jednání.

Proruští lídři stojí při sobě

Slovensko, pod taktovkou své současné vlády, nachází jen málo podporovatelů mezi evropskými zeměmi. Výjimku tvoří Maďarsko, Srbsko a, poměrně nečekaně, také Gruzie.

Podle serveru Echo Kavkaza , což je tbiliská pobočka RFE/RL, dal Ficovi za pravdu gruzínský premiér Irakli Kobachidz. „Je to naprosto logické. Neznám podrobnosti, ale je to naprosto logické. Takové procesy v různých zemích jsou koordinovány jednou rukou. To, co popisuje ve svém desetiminutovém projevu, je naprosto totožné s tím, co se nyní děje v Gruzii,“ prohlásil.

Kobachidze je předsedou strany Gruzínský sen, která se ziskem 53,93 % hlasů ovládla říjnové parlamentní volby. Prezidentka Salome Zurabišviliová tehdy informovala, že výsledky voleb neuzná. Vypukly protesty požadující nové volby a opoziční strany odmítly pracovat v nově zvoleném parlamentu.

Podle hodnocení pozorovatelů se volby konaly na pozadí vážných obav z dopadů nedávno přijaté legislativy na základní svobody a občanskou společnost, snížené nezávislosti institucí zapojených do volebního procesu a nátlaku na voliče, který v kombinaci s událostmi v den voleb podkopal možnost některých voličů odevzdat svůj hlas bez obav z represí.

Podle informací RFE/RL s odvoláním na zprávu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE) je současný gruzínský premiér silný kritik Západu a zastánce Moskvy. Protesty proti jeho vládě pokračují už od konce listopadu, přičemž USA, Velká Británie, Německo, pobaltské země a Ukrajiny ohlásily sankce proti Gruzínskému snu.