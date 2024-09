ANALÝZA | Válka na Ukrajině se zintenzivňuje. Obě strany si vyměňují tvrdé údery, u Charkova vzniká mlýnek na maso

Ruské a ukrajinské síly svádějí prudké boje na území Kurské oblasti. Obě strany zahajují protiútoky a střídavě obsazují jednotlivé vesnice. Zatímco Rusové podle informací amerického listu New York Times dokázaly získat zpět několik obcí, Ukrajinci protrhli ruskou obranu na jiné části hranice.

Podle nejnovější analýzy Institutu pro studium války (ISW) za poslední den ani Kyjev, ani Moskva nepotvrdily postup. Ač různí váleční blogeři popisují ruské či ukrajinské úspěchy, ani jeden to nedoložil vizuálními důkazy.

Nový ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha mezitím požádal OSN a Mezinárodní výbor Červeného kříže, aby navštívili Ukrajinou dobytá území a „připojily se k humanitárnímu úsilí“. Podle něj je Ukrajina „připravena usnadnit jim práci a prokázat dodržování mezinárodního humanitárního práva“.

Společně s ukrajinskou ofenzivou v Kurské oblasti ruská armáda zintenzivnila bombardování velkých měst. Namísto běžných zbraní ale Rusové proti ukrajinskému území používají ve zvýšené intenzitě bezpilotní letouny. Komplikuje tak práci systémů protivzdušné obrany. „Od začátku měsíce bylo proti Ukrajině vypuštěno více než 640 ruských útočných dronů,“ prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

K sestřelování těchto dronů ukrajinská armáda využívá kromě raket i jednotky elektronického boje či přímo mobilní skupiny střílející z těžkých kulometů umístěných na nákladních automobilech.

Vedle tohoto úsilí Rusové posilují útoky na město Pokrovsk v Doněcké oblasti. Už od léta využívají nebezpečné klouzavé bomby. „Bombrardování bude nejprve zaměřeno na infrastrukturu a poté na obytné oblasti, jakmile se ruská armáda přiblíží k městu,“ popsal šéf vojenské správy města Serhij Dobrjak.

Rusové se neúprosně blíží k dobytí celé Doněcké oblasti. Podle NY Times zanedlouho může přerušit kritické zásobovací linky pro vojáky ve zbývajících ukrajinských pevnostech v celém regionu.

Kromě Doněcké oblasti jsou ruské síly aktivní i u Charkova. „Ruské síly stále častěji využívají brance k provádění logistických operací na ruském území, aby podpořily ruské operace ve směru na Charkov a uvolnily vojenský personál, který dříve prováděl podpůrné úkoly, k provádění útoků,“ informovala charkovská skupina vojsk.

Další ofenzívní úsilí probíhá i na linii Kupjansk-Svatove-Kremina na pomezí Charkovské a Luhanské oblasti. Zde jsou údajně boje tak brutální, že je vojenští blogeři podle ISW označují jako „mlýnek na maso“.

Rusové ale nejsou jediní, kdo na určitých místech fronty přebírá iniciativu. Ukrajinské námořnictvo podle serveru Kyiv Independent v úterý provedlo raketový útok na muniční sklady nedaleko okupovaného Mariupolu. „Úder zničil jak skladovací infrastrukturu, tak tuny munice, kterou ruské jednotky skladovaly pro použití proti Ukrajině,“ uvedlo námořnictvo.

Další útok proběhl v noci na středu, Ukrajinci prostřednictvím bezpilotního letounu zasáhli sklad zbraní v Tverské oblasti. Část tamních obyvatel musela být podle gubernátora evakuována. Ukrajinská rozvědka SBU informovala, že šlo o zásah skladu s uskladněnými balistickými raketami, včetně Iskanderů, protiletadlových střel, dělostřelecké munice a řízených bomb KAB.

Podle NYT Spojené království požaduje od prezidenta Bidena schválení pro použití raket Storm Shadow na cíle v Rusku. Storm Shadow jsou vysoce přesné, vzduchem odpalované střely s plochou dráhou letu, jejichž dolet činí přibližně 250 kilometrů. Tyto rakety využívají kombinaci dvou navigačních systémů: inerciální navigaci s GPS a terénní referenční navigaci.

GPS, satelitní navigační systém provozovaný americkým ministerstvem obrany, je často používán k podpoře raket Storm Shadow během složitých operací. Nicméně, jak uvedla agentura Bloomberg, USA v současné době nepovolují použití svých navigačních údajů pro tyto rakety. Administrativa prezidenta Joea Bidena tuto politiku odůvodnila obavami z možné eskalace konfliktu s Ruskem.

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek prohlásil , že pokud Západ povolí Ukrajině používat zbraně dlouhého doletu k útokům na ruské území, bude to znamenat, že NATO je ve válce s Ruskem. „Faktem je – už jsem to zmínil a potvrdí to každý expert u nás i na Západě – že ukrajinská armáda není schopna používat nejmodernější, vysoce přesné systémy dlouhého doletu dodávané Západem. To nemohu udělat. Tyto zbraně nelze použít bez zpravodajských dat ze satelitů, které Ukrajina nemá. To lze provést pouze pomocí satelitů Evropské unie nebo amerických satelitů – obecně satelitů NATO. To je první bod,“ vysvětlil Putin.

„Druhým bodem – možná nejdůležitějším, dokonce rozhodujícím – je, že pouze vojenský personál NATO může těmto raketovým systémům přidělovat letové úkoly. Ukrajinští vojáci to nemohou udělat,“ dodal šéf Kremlu.