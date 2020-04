Prodej ojetin se za 1,5 měsíce snížil o 90 procent

Tradiční kamenné autobazary se snažily krizovou situaci spojenou s opatřeními proti novému koronaviru řešit ad-hoc přesunem do prodejů on-line, avšak tento krok situaci nezachránil. "Vytvořit čistě online prodej vozidel je otázka komplexní adaptace, která zabere několik měsíců, ne-li let, rozhodně ne pár dnů či týdnů. Znamená to kompletně překopat celý systém, nelze pouze vyčlenit vozy mimo pobočku a nově je nabízet na internetu," uvedl výkonný ředitel Carvaga Jakub Šulta.

Krize kolem koronaviru může mít podle Šulty pozitivní důsledek v podobě nastartování nového trendu. Prodej ojetých vozidel postupně vstupuje do již silně etablované české e-commerce, od které zákazníci očekávají vysoké standardy. Ty teď prodejci budou muset rychle dohánět a v odvětví prodeje ojetých automobilů nově vytvářet.

Následky epidemie dopadly i na prodejce nových vozů a situace se v následujících týdnech bude zlepšovat podle Carvaga jen pomalu. Zhruba třetina nově prodaných vozů v ČR se vyveze do zahraničí a stejně tak tam míří velké procento mladých ojetin.

Mladé ojetiny generované z nových vozů, typicky ukončené operativní leasingy nejčastěji do dvou až tří let stáří, jsou pro českého zákazníka stále příliš drahé. Proto se jich část exportuje za hranice a zbylá část se na českém trhu prodává zhruba dvakrát až třikrát pomaleji než průměrná ojetina ve stáří pět nebo šest let. Tento segment tak bude rovněž velmi zasažen a výrazně zasáhne do finanční stability především u dealerů, dodalo Carvago.

Autotržiště Carvago obchoduje s auty z celé Evropy.