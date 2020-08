Češi mají zájem o dovolenou v Maďarsku, prodej zájezdů ovlivnila pandemie

Cestovní agentura Invia od 1. června podle své mluvčí Andrey Řezníčkové prodala do Maďarska stovky zájezdů. Nejvíce 19. června. "Nejčastěji klienti kupují odjezd 6. září. Vlastní dopravu do Maďarska volí 94 procent klientů, nejvíce jich žádá ubytování ve čtyřhvězdičkových hotelích s polopenzí. Nejčastěji v zemi tráví čtyři dny," řekla Řezníčková. Z hlediska prodejů Invia podle ní zaznamenala oproti loňsku pokles o více než polovinu.

"Nejsilnější prodeje byly hned ze začátku léta, poté začal zájem opadat. Celkově jsou za letní sezonu prodeje o 60 procent nižší. Nicméně Češi, kteří se rozhodnou vyrazit, utrácejí o poznání více. Ve srovnání s loňskem je průměrná cena za objednávku o polovinu vyšší," uvedl ředitel cestovního portálu Skrz.cz Matěj Dvorský.

CK Alexandria podle svého marketingového ředitele Petra Šatného spustila prodej Maďarska s obnovením prodeje zájezdů v červnu. "O srpnové termíny je poměrně velký zájem a aktuálně máme nejoblíbenější kapacity v naší nabídce vyprodané až do 19. srpna. Očekáváme, že zájem o Maďarsko se udrží i na podzim, protože kombinace krátkého dojezdu a výborných podmínek k relaxaci v termálních bazénech po celém Maďarsku, je aktuálně pro zákazníky velmi atraktivní," řekl.

CK Travel Family od uvolnění restrikcí proti koronaviru vypravila do Maďarska 170 klientů. "Vloni s námi vycestovalo do Maďarska přes 1200 klientů. Letos jsme na úrovni 30 procent," uvedl jednatel CK Ivan Lackovič. Češi podle něj do Maďarska cestují na pět až sedm dní, mezi nejoblíbenější letoviska patří Sárvár a Zalakaros. Podzimní termíny má podle Lackoviče aktuálně rezervované 185 lidí.

Na portálu Slevomat je podle jeho ředitele Ladislava Veselého největší poptávka po Budapešti a nyní v létě po Balatonu. Průměrná délka pobytu v Maďarsku je podle něj pět dní s průměrnou cenou 4500 korun za dvě osoby, uvedl.

O delším pobytu Čechů v Maďarsku má Český statistický úřad poslední údaje z roku 2018. Dovolenou tam v tomto roce strávilo 164.000 Čechů. Maďarská turistická agentura ve svém červencovém zpravodaji uvedla, že Česká republika co do počtu návštěvníků je pro Maďarsko zvláště důležitou zemí. "Z hlediska počtu strávených nocí v ubytovacích zařízeních zaujímá třetí místo. Počet Čechů přijíždějících do Maďarska dosáhl v roce 2019 jeden milion. Kvůli pandemii covid-19 se sice tento trend zastavil, ale očekáváme, že v následujících letech začnou Češi opět využívat bližší turistické destinace, jako například Maďarsko," napsala agentura.