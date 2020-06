Cestovní kanceláře se vracejí k běžnému režimu

Cestovní agentura Invia má v provozu již všechny pobočky. V call centru se klienti znovu přímo spojí s operátory. Při nouzovém stavu fungoval jen telefonní robot, který volající naváděl k odpovědím na nejčastější dotazy. "Jsme rádi, že se situace pomalu zlepšuje a mohli jsme dalším zaměstnancům umožnit návrat do práce. Call centrum dříve fungovalo do 22:00, nyní je lidem k dispozici zatím do 18:00. Dovolají se ale přímo operátorům. Víme, že automatický systém klientům příliš nevyhovoval," řekla dnes ČTK mluvčí Invie Andrea Řezníčková. Část zaměstnanců podle ní ale stále zůstává doma.

CK Blue Style má zatím otevřené pobočky v nákupních centrech, brzy ale plánuje obnovit fungování i ostatních. Provozní doba zůstala nezměněná. "Momentálně jsou už téměř všichni naši zaměstnanci v plném pracovním nasazení. Pouze zaměstnanci z dočasně uzavřených poboček jsou buď tzv. na překážkách (ze strany zaměstnavatele), nebo byli dočasně alokováni na jinou práci, případně práci online. Nicméně po opětovném otevření poboček se všichni vrátí zpět," uvedla mluvčí Blue Style Jana Ondrejechová.

Všechny své pobočky na konci minulého týdne otevřely CK Fischer a Exim Tours, které po nedávném zrušení všech zájezdů na léto představily novou nabídku reflektující aktuální stav v jednotlivých destinacích. S novou nabídkou v pondělí některé pobočky otevřela také CK Alexandria. Postupně bude provoz obnovovat v dalších pobočkách.

Češi mohou nyní bez omezení cestovat na Slovensko, do Rakouska a do Maďarska. Do Německa mohou jen v odůvodněných případech, při návratu se ale již nemusejí prokazovat testem na covid-19, nemusejí zůstat ani v karanténě. Podle vládní mapy rizikovosti evropských destinací bude od 15. června možné volně cestovat do větší části Evropy. Test na koronavirus nebo karanténu budou muset dodržet při návratu z Británie nebo Švédska.