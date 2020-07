V Černé Hoře je přes CK minimum Čechů, raději jeli do Chorvatska

Dovolenou komplikuje nové rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, které Černou Horu přesunulo z bezpečných mezi země s vysokým rizikem nákazy koronavirem. Při návratu se tak lidé ode dneška musejí prokázat negativním testem na covid-19, nebo dodržet 14denní karanténu. Někteří Češi tak raději vyrazí do sousedního Chorvatska. Vyplývá to z ankety ČTK mezi cestovními kancelářemi.

CK Travel Family do 9. července do Černé Hory vypravila 57 klientů. Na dovolenou podle jednatele CK Ivana Lackoviče jeli vlastním autem. O rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, které resort zveřejnil v sobotu, klienty informovali. "Česká vláda paradoxně vystavila stopku tisícům Čechů směřujících na dovolenou do Černé Hory. Ta patří k nejbezpečnějším zemím. Od začátku pandemie se v ní nakazilo necelých 800 lidí, u nás to je přes 13.000. Věříme, že česká vláda svoje rozhodnutí brzy přehodnotí a Černá Hora bude opět zelená a bez limitů při návratu. Naši klienti chtějí do Černé Hory vycestovat, a proto si jich drtivá většina změnila červencové termíny na srpnové či zářijové. Ostatní si změnili červencovou dovolenou v Černé Hoře na Chorvatsko," uvedl.

Přes cestovní agenturu Invia odjelo do Černé Hory od června 15 lidí. Momentálně je tam jedna rodina, řekla ČTK mluvčí Invie Andrea Řezníčková. Pobyty v Černé Hoře na svém portálu nabízí od 18 cestovních kanceláří.

CK Mayer & Crocus má zájezdy do Černé Hory naplánované na září. "Pokud v době zhruba tři týdny před odjezdem bude nutnost testů nebo karantény, zájezdy pravděpodobně zrušíme," uvedla za CK Barbora Stluková.

Žádné klienty v Černé Hoře v současné době nemá ani CK Metal. "Dost nás ale tíží nutný test při příjezdu z Makedonie. Aktuálně máme plný autobus a klienti se stále hlásí a chtějí jet, ale jen na straně ČR je stále problém. Na straně Makedonie problém není," řekla za CK Alexandra Konvalinková.

Poukazy na pobyty v Černé Hoře nabízí také portál Slevomat. Prodeje jsou podle jeho ředitele Ladislava Veselého výrazně slabší než v minulosti. Většinu turistů, kteří se chtěli vydat k moři, podle něj letos převzalo Chorvatsko. Přesunutí země mezi destinace s vysokým rizikem srazilo podle něj poptávku na nulu.

Češi mohou cestovat do většiny států Evropské unie bez omezení. Výjimkou je Švédsko, kdy se při návratu musejí prokázat testem na covid, nebo zůstat dva týdny v karanténě. Ze zemí mimo unii mohli Češi bez omezení cestovat do Srbska a Černé Hory, které jsou ale nyní mezi státy s vysokým rizikem nákazy. Mezi bezpečné země mimo Evropu česká vláda od 1. července zařadila také Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu.