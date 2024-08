Alexandru Vondrovi zemřela manželka. Bylo jí pouhých 57 let

"V posledních letech jsem si na pohřbech říkával něco jako 'Už se kácí v našem lese'. Teď přišel zásek v zahradě nejposvátnější a nejbližší," uvedl Vondra na facebooku, kde smutnou zprávu oznámil.

"S bolestí v srdci Vám oznamuji, že Pán Bůh si k sobě povolal milovanou manželku, maminku, babičku, spolupracovnici a kamarádku Martinu Vondrovou, rozenou Kafkovou. Zemřela doma v přítomnosti nejbližších a ve spánku, po statečném a dlouhém zápase s těžkou nemocí, 21. srpna před půlnocí," sdělil europoslanec.

Vondra připomněl, že jeho žena se v červenci dožila 57 let. "Na výročí dobytí Bastily se narodila, ve dvaceti podepsala Chartu 77, na výročí okupace nás opustila," podotkl. "Je to brzo, není to fér. Ale život už někdy takový je," poznamenal.

"V posledních týdnech jsem se k tomu, co se děje doma i ve světě, moc nevyjadřoval. O to víc jsem si v její přítomnosti naplno uvědomoval, jak skvělou ženu jsem po svém boku posledních 37 let měl. Na nic si nehrála, byla skromná, ale o to víc mnoha lidem – jako učitelka, pečovatelka nebo terapeutka – pomohla. Majdo, díky! Odpočívej v pokoji," dodal.

Vondra na závěr informoval, že zádušní mše za zesnulou se uskuteční v sobotu 31. srpna ve 14 hodin v katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích.