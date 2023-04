ANO by v březnu vyhrálo volby a atakovalo 30 procent. Druhá je koalice Spolu

Ve stranických preferencích by byla druhá ODS, kterou by volilo 20 procent lidí. Následovali by Piráti a SPD. Kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny by skončily STAN a ČSSD. Proti únorovému modelu si pohoršily vládní strany s výjimkou Pirátů. Volební model Kantaru dnes zveřejnila ČT.

Předpokládaný zisk koalice Spolu je proti předchozímu modelu o 3,5 procentního bodu nižší a opoziční ANO si pohoršilo o bod. Třetí místo v modelu s koalicemi by obsadili Piráti s 10,5 procenta a čtvrté hnutí SPD by dostalo osm procent hlasů. Hnutí STAN by mělo 5,5 procenta hlasů a sociální demokraté pět procent. Zda by se tyto strany dostaly do dolní komory, není jisté, protože statistická chyba průzkumu je v rozmezí od 1,1 do 3,5 procentního bodu v obou směrech.

V modelu, který zahrnuje jen jednotlivé strany a hnutí, by za ANO a ODS skončili Piráti s 11 procenty a SPD s osmi procenty. STAN a ČSSD by i v tomto případě měly kolem pěti procent hlasů. TOP 09 a KDU-ČSL by se do dolní komory nedostaly, model jim přisoudil čtyři, respektive tři procenta hlasů, což je v obou případech o bod méně než v únoru. Naproti tomu Piráti si polepšili o dva procentní body. Výsledek ANO se v tomto případě meziměsíčně nezměnil, zatímco ODS a STAN si o 1,5 bodu pohoršily a podpora SPD klesla o půl bodu.

Místopředseda SPD Radim Fiala v reakci na to v diskusním pořadu ČT Otázky Václava Moravce řekl, že SPD vždy po volbách v průzkumech klesá, její skutečnou podporu podle něj ukážou až evropské volby v příštím roce. Fiala ale nečeká, že by se SPD radikalizovala, aby oslovila více voličů.

Nově agentura zařadila do modelu stranu PRO 2022, která podle ní čerpá z voličů SPD, Trikolory nebo Přísahy. Kantar jí přisoudil tři procenta hlasů. Zisk komunistů by podle něj činil 2,5 procenta a Přísahy 3,5 procenta.

Podle modelu by se voleb do Sněmovny, pokud by se konaly v době průzkumu, tedy od 20. března do 6. dubna, zúčastnilo stejně jako v únoru 61,5 procenta občanů. Do volebního modelu pro jednotlivé strany v uvedené době vstoupilo 941 respondentů, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní.