Antisystémová hnutí neuznávají legitimitu České republiky. Jejich členové ani nevědí, co chtějí, reagují experti na fake news

Ministerstvo vnitra vydalo souhrnnou situační zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti za první pololetí letošního roku. V první polovině roku 2023 tradiční extremistickou a xenofobně populistickou scénu zcela zastínilo takzvané antisystémového hnutí.

Osobnosti takového hnutí průběžně generují prostředí sociálních sítí od koronavirové pandemie, zatímco mezi sebou soupeří, případně uzavírají krátkodobá spojenectví. Na hnutí se takzvaně „nalepili“ lidé, kteří frustrace druhých účelově zneužívají k získávání popularity, finančního zisku či politického kapitálu.

Předsudečně nenávistný ekosystém v Česku ovlivnilo také hybridní působení Ruské federace. Podle resortu dlouhodobé skryté podkopávání české demokracie hluboce ovlivnilo myšlení části společnosti.

Antisystémová hnutí se snaží působit dojmem masově a dobře organizovaných subjektů s vysokými politickými ambicemi, zatímco se často skládají pouze z několika jednotlivců. Jejich ambicemi bývá i nahrazení stávajícího politického systému jiným způsobem vládnutí.

Další z rezonujících idejí je ta, že „Česká republika není legitimním státem“. Nejvíce tuto myšlenku proklamuje Společenství legitimních věřitelů České republiky, postupně ji však přejímají další osoby aktivní v antisystémovém hnutí.

Vyvrcholením jejich činnosti se staly excesy u pražského městského soudu a u krajského soudu v Hradci Králové. Tyto osoby se pokusily zablokovat konkrétní soudní líčení s obviněnými, kteří byli vykreslováni jako oběti nelegitimního systému.

EuroZprávy.cz se v souvislosti se situační zprávou v rámci vzájemné spolupráce obrátily na platformu Nelež , bojující proti dezinformacím. Poskytla vysvětlení, co vůbec znamenají hybridní hrozby plynoucí ze strany Ruské federace a jiných třetích zemí.

„Standardně hybridní hrozby pokrývají kombinaci primárně nevojenských nástrojů jako jsou vlivové, informační a zpravodajské operace doplněné užíváním ekonomických, diplomatických a kriminálních nástrojů,“ uvádí.

Nasazení čistě vojenských nástrojů pak přichází až v okamžiku, kdy má útočník dojem, že je napadený předchozím hybridním působením oslaben.

Nelež upozorňuje, že „zejména moderní informační prostředí v tomto směru vytváří pro Západ nová zranitelná místa“. Standardní korupci politických představitelů nebo propagandistické působení tak v dopadech předbíhá „například využití štěpícího potenciálu sociálních sítí,“ informuje spolek.

Jde už o profesionální design narativů určený k zvýšení radikalizace populace. „Takové prostředí tedy nemuseli ruští zpravodajci vytvořit, stačí, že do něj vsouvají množství vlastních narativů a směřují diskuze nasazením placených diskutérů a stále častěji umělých botů,“ podotýká Nelež. „Domácí ‚užiteční idioti‘ je pak přejímají zpravidla automaticky, ti s vlastními zájmy samozřejmě vědomě ze svých vlastních zájmů.“

Vlivové působení Ruské federace či jiných mocností přímo ohrožuje demokracii, což je výsledkem toho, že „radikalizace na obou koncích spektra ztěžuje společenskou debatu“.

Zpráva Ministerstva vnitra rovněž hovořila o snaze nahradit stávající politický systém jiným. Proto se EuroZprávy.cz spolku Nelež dotázaly, zda jde o komunismus. „Ne nezbytně. Většina z nich by konečně nedokázala komunismus ani definovat. Na rozdíl od svých vůdců nevědí, co chtějí, ale co nechtějí. Nechtějí prostě liberální demokratický systém,“ upřesnil Nelež s tím, že preferují systém autoritářský, ne nutně komunistický.

Problém tkví rovněž v tom, že neexistuje jednoduchá cesta, jak dezinformace vyvracet, což spolek potvrdil. „Jsou-li někteří lidé ochotni akceptovat tak absurdní myšlenku, je to problém emocí, konkrétně vzteku a frustrace.“

Svou roli by měl sehrát stát. „Mimo standardní ale dlouhodobý nástroj, kterým je vzdělání a výchova, je řešením jen hodnotová, pravdivá, autentická a přitažlivá komunikace státu prostřednictvím skutečně respektovaných a silných osobností,“ popsal závěrem partnerský spolek serveru EuroZprávy.cz Nelež.