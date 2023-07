ROZHOVOR | Rusko sleduje, co se v Česku děje. Důchodci jsou manipulovatelní, SPD pracuje proti českým zájmům, říká poslanec Exner

Tomio Okamura říká, že Rusko nelze porazit, a že Západ tím může vyvolat jadernou válku. Je správné, aby toto vůbec zaznělo ve Sněmovně?

Správné to není. Tomio Okamura je dlouhodobě extrémista, uvádí to mimochodem i zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území ČR v roce 2022. Podle mého názoru se chová jako komerční fašista. Ve Sněmovně dlouhodobě ventiluje proruské narativy.

Co si mám představit pod pojmem komerční fašista?

Už svou druhou stranu pojímá jako komerční projekt a jeho názory a ideologie, které propaguje, se blíží fašismu. Ale řekl jsem to samozřejmě v nadsázce.

Jak probíhá tvorba zákona o potlačování dezinformačních webů?

Jestli máte na mysli zákon o omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnost online, tak ten byl navržen a projednán na ministerstvu vnitra, projednala ho také pětikoalice. Nyní je na vládě, jestli ho projedná a pošle dál do legislativního procesu.

Je ale potřeba říct, že tento zákon řeší jen nepatrnou výseč opatření proti vlivovému působení. Není to zdaleka nejdůležitější věc, reaguje na zcela mimořádné situace – jako třeba eskalace války na Ukrajině. Tehdy nám bylo vyčítáno, že se na to reagovalo bez legislativní opory.

Když se teoreticky dostanete k projednávání tohoto zákona, jaký očekáváte průběh?

Je mnoho věcí, které by ve Sněmovně měly mít prioritu. Neříkám, že je tento zákon bezvýznamný, ale nepřeceňoval bych tu důležitost, přece jen bude využit pouze ve velmi specifických a mimořádných situacích. Ve Sněmovně máme mnoho jiných priorit a vidíte, jak dlouho trvá jejich schvalování.

Jakákoliv opatření proti informačním manipulacím budí velký povyk dezinformátorů, a to je přirozené. Budou šířit zase další dezinformace i s tímto zákonem, o kterém se dokonce říká, že je cenzorský. Já to tam nikde nevidím, nikdo z jeho odpůrců ani nevysvětlil, jak něco cenzuruje. Není to pravda, protože v něm jsou různé pojistky a opakuji – je pro naprosto výjimečné situace.

Vůbec to, že se tím zabýváme a chceme to řešit, je cílem dezinformační scény. Chtějí nás zastrašit, abychom couvli, lekli se jejich kritiky. Nesmíme na to vůbec reagovat.

ANO, podstatně větší strana, se bohužel posouvá k extremistickým a manipulativním názorům a radikalizují společnost – zejména od prezidentské volby – a to mě velmi mrzí. Nemyslím si, že by šlo o stranu cíleně rozvracející stát. Ale ničí důvěru v systém, ve státní instituce a orgány. Pokud jednou budou ve vládě, tak se to zase obrátí proti nim.

Obávám se i potenciálu Andreje Babiše ničit důvěru v Evropskou unii manipulacemi o Green Dealu, migračním paktu či konci spalovacích motorů. Řešili tam jeho střet zájmů. Dělal tam České republice takové jméno, že jsem si říkal, s lehkou nadsázkou, jestli to takhle půjde dál, tak je to skoro na vyloučení z Evropské unie. Je to orbánizace České republiky.

Rád bych připomněl situaci po protestech u Národního muzea, kdy došlo ke snaze o sundání ukrajinské vlajky. Pan poslanec Mašek a paní poslankyně Mračková Vildumetzová sdíleli sestříhané video, aniž by si předem cokoliv ověřili u policie. Okamžitě z toho vyvozovali policejní brutalitu a nezákonnost jen proto, aby měli munici na obviňování ministra vnitra Rakušana. A to jsou členy bezpečnostního výboru, kteří snadno a rychle mohou získat informace na nejvyšších místech.

Policie samozřejmě ukázala, že to bylo jinak. Na tom videu nebyly zachyceny všechny okolnosti pro posouzení situace. Neptali se druhé strany – policie – a video rovnou sdíleli. Vytvářeli nenávist a nedůvěru vůči policii, což považuji za naprosto nezodpovědné, alarmující a naprosto krátkozraké. V dlouhodobém horizontu se to obrátí proti nim, jednou třeba budou mít ministra vnitra oni. Navíc paní Vildumetzová je stínová ministryně vnitra, která by si toto vůbec neměla dovolit.

Jsou v bezpečnostním výboru i členové SPD?

Samozřejmě, jejich zástupcem je pan Radek Koten.

Chová se podobně jako v Poslanecké sněmovně?

No samozřejmě.

Nebylo by vhodné bojovat proti dezinformacím, které šíří vysoce postavení činitelé?

Domnívám se, že reagovat na tyto věci je úkolem demokratických politiků, a samozřejmě na to odpovídat. Myslím si, že to děláme. Nejsem úplně spokojen se strategickou komunikací na vládní úrovni, která by tomu měla i do jisté míry předcházet.

Porušují tito vysoce postavení dezinformátoři v čele s panem Okamurou národní zájmy? Když se budeme bavit třeba o podpoře Ukrajiny.

Určitě ano, ačkoliv oni to vidí opačně.

Vidí to opačně, ale přece máme nějaká oficiální stanoviska, podle kterých se řídíme v naší zahraniční politice.

Ano. SPD a Tomio Okamura pracuje jednoznačně proti českým zájmům.

Jak se vám v tuto chvíli pracuje v Poslanecké sněmovně?

Fyzicky i psychicky to vydržím dobře. Mrzí mě na tom to, o čem mluvím – že pokud i dominantní opoziční strana najede na určité proruské narativy a buzení nespokojenosti a nenávisti mezi obyvatelstvem, tak dlouhodobě to bude mít za následek, že nedůvěra vůči státu a establishmentu společnost rozloží. To je cílem desetiletí trvajícího snažení Ruska. Asi jim nevědomě a nechtěně nahrávají, to je pro společnost zničující.

Myslíte, že jsou subjekty typu SPD nějak napojené na Rusko?

Nevím, jak jsou napojené, každopádně slouží jejich zájmům a opakují tady proruské narativy.

Když už někdo s dezinformační scénou, šíří poplašné zprávy a chce kandidovat – jako například pan Rajchl – existuje nějaká legální cesta, jak ho v tomto omezit?

Každý občan České republiky může za určitých podmínek kandidovat. Pokud je splnil pan Okamura, splní je i pan Rajchl. Pokud jsou jejich výroky trestné, nechť se jimi zabývají orgány, které se tím zabývat mají. Klíčoví jsou ale voliči.

Smutným faktem zůstává, že u pana Okamury nemůžeme zpochybnit, že dostal mandát občanů pro zastoupení v parlamentu. Proto je důležité, aby občané byli v tomto ohledu vzdělaní, kriticky smýšlející, a abychom řešili sociální problémy, které je k podpoře takovýchto stran vedou.

Je Rusko v České republice zpravodajsky aktivní? Je známo, že v zahraničí mají různá zařízení na ambasádách, která umožňují odposlechy a podobné věci.

Stačí se podívat na Google Maps na střechu ruské ambasády. Jsou tam samozřejmě všelijaká zařízení umožňující leccos. Poté, co jsme vyhostili velkou část ruského diplomatického zastoupení i zaměstnanců ruské ambasády, aktivity tu mají složitější, ale samozřejmě nepřestali.

Je logické, že v tu chvíli aktivují své lokální agenty, ať už spící nebo aktivní.

Dívají se v Rusku na to, co se děje v českém parlamentu?

Samozřejmě, Rusko má tisíce specialistů, kteří se zabývají dezinformačními vlivovými operacemi. Mají oddělení s odborníky sledujícími politické dění v regionu. Využívají jakéhokoliv tématu, které může společnost rozdělovat. Extremizují oba póly diskuze.

Jak moc důležitá je Česká republika pro toto ruské úsilí napříč západními zeměmi?

Nevím, proč jsme tak skromní. Česká republika je geopoliticky naprosto klíčový stát. Když ovládnete Českou republiku, máte pro Rusko most na Západ. Země na východ od nás ruská propaganda už ovlivňuje masivně, podívejte se na průzkumy veřejného mínění na Slovensku a na to, co se děje v Maďarsku. Ovládnutí nebo zmanipulování České republiky do toho pasuje jako klíč do zámku.

Hrozně mi vadí, jak se Češi podceňují. Jsme v evropském kontextu střední a důležitá země. Za komunismu tady byl milion a půl členů Komunistické strany Československa. Mezi lidmi je spousta osob se sentimentem a těch, kteří byli u moci s podporou sovětských vojsk. Existuje podhoubí napříč starší generací. Vidíme to dobře na tom, jak snadno jsou manipulování důchodci. Vyskytuje se tu i panslovanský narativ.

Česká republika je velice důležitý cíl dezinformační války. Na počet obyvatel jsme tu měli zdaleka největší zastoupení na ruském velvyslanectví, nebylo to náhodou. Měli tady základnu pro operace ve zbytku Evropy.