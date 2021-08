Armádní technika odjíždí z Hodonína, pomáhala s následky tornáda

Armádní vozidla odjela na etapy. První vyrazilo z hodonínského areálu Ploma, kam se všichni sjeli, ve 12:00, poslední kolem 13:30. "Odjíždíme jako kompletní úkolové uskupení. Odjíždí zemní stroje, které se podílely na likvidaci a odvozu sutin a veškerého odpadu, který po katastrofě vznikl. Podílely se také na zemních pracích," uvedl Žerava.

Těžká technika odjela za doprovodu vojenské policie do posádek Bechyně a Olomouc, logistika do Olomouce a Lipníka nad Bečvou a příslušníci velitelského stanoviště zamířili do Lipníka nad Bečvou a Opavy. "Přepravíme se po čtyřech skupinách. Předpoklad ukončení přesunu je ve večerních hodinách," řekl Žerava.

Podle něj v pondělí přijede jiný tým s 12 vojáky z povolání a s vysokozdvižnými vozíky nebo valníky. "Budou se podílet na zabezpečení skladů humanitární pomoci, která je v obcích," poznamenal Žerava. V postižených obcích by vojáci měli být do pátku 23. srpna. Armáda tam působila od 25. června.

Bouřka s kroupami a tornádem se přehnala Břeclavskem a Hodonínskem poslední červnový čtvrtek. Zemřelo šest lidí. Živel poničil 1200 domů, z nichž asi 200 muselo k zemi. Bouře způsobila škody za miliardy korun.