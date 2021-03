Česko bude opět usilovat o velení výcvikové mise v Mali

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká republika bude opět usilovat o velení vojenské výcvikové mise Evropské unie v Mali (EUTM), zájem má o druhou polovinu roku 2022. Po videokonferenčním jednání se spojenci z Koalice pro Sahel to dnes na webu ministerstva obrany uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Česká armáda stála v čele EUTM loni sedm měsíců. Bylo to poprvé, co velela spojenecké misi.