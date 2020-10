Pavel: Vláda musí vytvořit mechanismus pro zapojení dobrovolníků

Za týden či za dva se už stát bez masivní pomoci od dobrovolníků neobejde, sdělil Pavel ČTK. Pavel měl dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o návrzích opatření, která mají Česku pomoci zvládat krize. Schůzka se ale neuskutečnila kvůli zaneprázdněnosti premiéra a schůzkám k řešení současné krize.

Podle Pavla není možné ponechat řešení aktuální krize jen na státu. "Je důležité odložit to, co nás rozděluje, a zaměřit se na konkrétní kroky a cestu z krize," uvedl. Poznamenal, že v krizi dopadající na všechny musí být zapojeny a využity kapacity všech složek společnosti. Stát by se tak měl opřít o dobrovolníky z řad občanů, ale i firem a expertů. "Další týdny budou mimořádně složité. Stát bude potřebovat podporu ve zdravotnictví, v sociálních a asistenčních službách, ve školství," uvedl.

Podotkl, že podle jeho zpráv z krajských dobrovolnických center je zatím počet hlásících se dobrovolníků omezený. "Podle vývoje situace je přitom zřejmé, že za týden dva se systém bez masivnějšího zapojení dobrovolníků již neobejde," zdůraznil.

Je proto podle něj nezbytné, aby vláda bez odkladu vytvořila mechanismus, jak zapojit a podpořit dobrovolnické kapacity firem, organizací a občanů. Dobrovolníky by také měla motivovat rozšířením různých pobídek a úlev. "Například rozšířenou úhradou sociálních odvodů za dobu, kdy se věnují pomoci nebo odpuštění poplatků za některé veřejné služby, třeba platby za státní školky," uvedl.

Pavel společně s expertním týmem iniciativy Spolu silnější přes léto po debatách s odborníky sestavili soubor doporučení, které by podle nich měl stát přijmout a dodržovat v krizových situacích. Zdůraznili například nutnost jednotné a srozumitelné komunikace, mobilizaci dobrovolníků nebo zřízení integrovaného bezpečnostního systému. S výsledky chtěl seznámit Babiše, premiér ale třikrát schůzku kvůli řešení aktuálních problémů zrušil. Naposledy dnes.