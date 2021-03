Policie v zjistila v Plzeňském kraji stovky porušení opatření, rozdala první pokuty

V 11 případech zjistili porušení mimořádných opatření, týkalo se to zejména pochybení při nošení respirátorů či roušek. "Co se týká porušení krizových opatření, kam mimo jiné patří omezení volného pohybu osob, to řešili policisté na území Plzeňského kraje celkem ve 268 případech. Za nedodržování udělili 29 pokut, ve třech případech je oznámili na příslušné správní orgány a 236 těchto případů vyřešili na místě domluvou," řekla Burešová.

Do kontrol se denně zapojuje v kraji kolem 250 policistů z pořádkové, dopravní, cizinecké a kriminální policie a ze školního policejního střediska v Domažlicích. Ode dneška jim pomáhá také 80 vojáků a 20 celníků. V kraji je kolem 60 kontrolních stanovišť.

Namátkové kontroly se zaměřují na hlavní silniční tahy na hranicích okresů, zejména ve frekventovaném čase příjezdu a odjezdu do zaměstnání. Na dálnici D5 se kontroly soustředí na sjezdy a nájezdy a situaci budou monitorovat i mobilní hlídky. Hlídky mají svá pevná stanoviště, kde jsou zejména v době největšího provozu, například při ranní cestě lidí do práce. Policisté se také pohybují po celém kraji.