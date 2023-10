Babiš by měl pokračovat v čele hnutí ANO, hodlá znovu kandidovat na předsedu

Babiš zopakoval, že lituje svého rozhodnutí jít do politiky. "Neměl jsem tam chodit. Kdybych věděl, co se stane za 10 let, nikdy bych to neudělal," nechal se slyšet. Přesto hodlá v únoru 2024 obhajovat křeslo předsedy hnutí.

Bývalý premiér zmínil, že ANO má i další kandidáty na premiéra. Zmínil bývalé ministry ve své vládě Karla Havlíčka a Alenu Schillerovou. Připomněl také, že existuje stínová vláda, která podle jeho slov nabízí řešení. "Oni zkrátka vyhráli ty volby s Antibabišem. Měli program a zradili i své voliče," prohlásil na adresu současné vládní koalice.

Lídr sněmovní opozice ve vysílání přiznal, že se do akce opět chystá obytný vůz. Podle politika se ale nezdařil polep. "Musíme změnit barvy a pak vyjedu mezi lidi," uvedl, aniž by blíže specifikoval, co je na autě špatně.

Babiš je historicky prvním předsedou ANO, ve funkci je od 1. srpna 2012. Tehdy šlo ještě o mimoparlamentní subjekt. Hnutí od té doby uspělo ve třech po sobě jdoucích sněmovních volbách, přičemž na podzim 2017 dokonce vyhrálo a sestavilo vládu.

Babiš tak byl mezi lety 2017 až 2021 po dobu čtyř let českým premiérem. Už předtím působil v Sobotkově vládě jako ministr financí. Před politickou kariérou se věnoval podnikání, je zakladatelem koncernu Agrofert.