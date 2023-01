Babiš nedorazil do další debaty, v Rozhlase se bude diskutovat do otevření místností

Babiš před volbami diskutoval s ostatními kandidáty jen jednou, když se ve čtvrtek večer na Nově zúčastnil debaty s bývalou rektorkou Mendelovy univerzity Danuší Nerudovou a bývalým vysokým představitelem armády Petrem Pavlem. Kandidáti dnes v jeho nepřítomnosti v ČRo odpovídali například na to, co udělali první, když se rozhodli voleb zúčastnit, nebo zda budou volit sami sebe.

Vyjadřovali se i k tomu, koho by volili, kdyby se o hlasy neucházeli sami. Senátor Marek Hilšer řekl, že by volil dalšího senátora Pavla Fischera, kterého nepřímo jmenoval i podnikatel Karel Diviš. Fischer by pak vybral někoho, kdo má šanci porazit Babiše. Nerudová řekla, že v prvním kole se volí srdcem demokratický kandidát, Pavel by podpořil Nerudovou kvůli šanci porazit Babiše, bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima by si vybral Hilšera, poslanec SPD Jaroslav Bašta nikoho.

Fischer využil prostor pro vysvětlení špatně pochopených výroků, aby se ohradil proti Babišovi. Ten dnes na facebooku sdílel Fischerův příspěvek s komentářem ke čtvrteční debatě na Nově. "Vzal ho jako podporu, což mi přijde jako faul. Babiše v žádném případě nepodporuji. Pokud tam nebudu já, podpořím každého, kdo proti němu bude ve druhém kole," řekl. Míra manipulace na Babišových sociálních sítích je podle něj mimořádná. "Ne vše, co napíše, se stalo," uvedl Fischer.

První volební kolo se koná dnes a v sobotu, kdy by výsledky měly být známy během odpoledne. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční podporu, druhé kolo dvou nejúspěšnějších se uskuteční za dva týdny. Mezi prezidentské kandidáty původně patřil i odborářský předák Josef Středula, který však v neděli oznámil, že kandidaturu stahuje.