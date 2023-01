Babiš otravuje veřejný prostor a radikalizuje lidi, je nebezpečný, varují Slováci

"V mnohém připomíná taktiku bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, která byla postavena na radikalizaci společnosti, hledání nepřátel, urážkách a útocích... Babiš nekriticky a oportunisticky kopíruje Trumpa v čemkoliv, což by mu mohlo pomoci získat politické body," uvedl šéfredaktor portálu Aktuality Peter Bárdy.

Podle něj Babiš už zřejmě ví, že jeho vítězství v rozhodujícím kole prezidentských voleb, které bude v pátek a v sobotu, by bylo spíše spíše zázrakem. "Babiš nemá co nabídnout, proto se místo přesvědčování voličů, že by byl dobrým prezidentem, rozhodl ničit občanskou společnost, a tím Česku vlastně škodit," uvedl portál.

"Po letech prezidentování Miloše Zemana, který rozděloval českou společnost, by bylo zvolení Babiše v tomto směru naprostou tragédií," napsaly Aktuality.sk. Portál dodal, že zvláště v těžké době potřebují lidé a státy lídry, kteří spojují, nikoliv ty, kteří pálí mosty a z veřejné diskuse dělají válečné pole.