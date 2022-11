Čechům se může zhoršit zdravotní péče, varuje lékařská komora

Sněmovní volby by na přelomu října a listopadu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 26,5 procenta hlasů. Druhá by byla ODS, kterou by podpořilo 21,5 procenta voličů. Celkem by zastoupení ve Sněmovně mělo šest politických stran a hnutí, vyplývá z dnes zveřejněných výsledků volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT). Pod pětiprocentní hranicí by podle něj mimo jiné skončili kromě sociálních demokratů také lidovci.