Češi a uprchlíci z Ukrajiny: Více než polovina lidí stále souhlasí s přijetím utečenců

V dubnu loňského roku obhájil prezident Francie Emmanuel Macron svůj mandát, a tak mu zbývají ještě téměř čtyři roky do konce jeho funkčního období. Ústava v zemi umožňuje zastávat nejvyšší státní funkci pouze dvakrát po sobě, což vede ke spekulacím o tom, kam povedou jeho další kroky. Server Politico už dříve spekuloval, že by se mohl pokusit o třetí mandát, Macron to ale vyloučil.

Zdroj: Libor Novák