Češi bojují s inflací, nejčastěji investují do zlata

Vyplývá to z únorového průzkumu agentury Median mezi 2000 respondenty.

Samotný nákup nemovitosti uvedlo 18 procent lidí, investice do akcií a dluhopisů a investiční fondy by volilo shodně 17 procent respondentů, spořicí účty v bance 11 procent, penzijní připojištění devět a stavební spoření skončilo s osmi procenty, ukázal průzkum. Investice do kryptoměn uvedlo sedm procent lidí

Průměrná míra inflace podle České národní banky za celý rok 2022 činila 15,1 procenta a byla tak druhá nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Podle Českého statistického úřadu byla vyšší pouze v roce 1993.

Dvě třetiny dotázaných uvedly, že hledají informace a rozhodují se, jak se svými penězi naložit. Pouze 12 procent lidí ví, jak situaci ohledně znehodnocení úspor vlivem inflace řešit. Ochota investovat přitom Čechy neopouští. Necelých 44 procent odpovědělo, že by investovali stejně jako před rokem a 27 procent respondentů je ochotno investovat dokonce více.

"Zájem o nákup zlata v Česku každým rokem roste o desítky procent, tržby Golden Gate meziročně vzrostly o 23 procent. V loňském roce jsme prodali tři tuny zlata, za poslední dekádu už 14 tun zlata," uvedl manažer péče o klienty obchodníka Golden Gate Pavel Řihák. Investiční zlato je podle něj v hledáčku Čechů na předních místech, ale přemýšlí i o dalších investičních produktech, což je z hlediska diverzifikace při investování velmi důležité.

Spoření do zlata 25 procent oslovených lidí označilo za jednoduché, snadno pochopitelné a s nízkým rizikem, a to i přesto, že si současně uvědomují fakt, že cena zlata kolísá. V současnosti podle údajů společnosti Golden Gate do zlata a stříbra pravidelně spoří desítky tisíc Čechů.