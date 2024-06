Češi, vláda vám opět zvýší daně, varovala Schillerová

Schillerová v diskuzním pořadu Partie prohlásila, že Fialově vládě nestačilo to, že podle jejích slov porušila veškeré sliby a zvedla daně o více než 70 miliard korun. Bývalá ministryně financí tvrdí, že ministerstvo financí připravilo další daňový balíček, který je novelou daně z příjmu.

"V pátek skončilo připomínkové řízení a velice zásadní připomínky tam dalo ministerstvo průmyslu, Komora daňových poradců nebo Hospodářská komora," řekla šéfka poslanců nejsilnějšího opozičního hnutí ANO.

Schillerová naznačila, co přesně se má chystat. "Pokud pronajímáte políčko nebo garáž, tak po deseti letech nemusíte platit daň při jejich prodeji. To nyní chce ministr financí Zbyněk Stanjura zrušit. Nově to bude tak, že pokud to jen na jeden den pronajmou, zaplatí z toho daň. To je útok přímo na solar pro střední třídu," vysvětlila.

Druhý účastník diskuze Jan Skopeček (ODS) zatím návrh nečetl a zdůraznil, že je proti zvyšování daní. Připomněl v té souvislosti svou kritiku daňového balíčku. "Byl bych radši, kdyby vláda šetřila na výdajové straně," poznamenal.

Místopředseda Poslanecké sněmovny se následně pustil do Schillerové ohledně inflace. "Když jsme přebírali vládu, tak byla na šesti procentech. Ten trend pokračoval a zdražování jste nastartovali vy. Vy jste okradli české občany tím, že jim klesla životní úroveň. Kvůli vám byla inflace taková," dodal.