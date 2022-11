Český červený kříž již poslal na Ukrajinu přes 400 tun pomoci

Europoslanci dnes odsoudili zapojení Běloruska do ruské invaze na Ukrajině a domnívají se, že by se běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko měl stanout před mezinárodními soudy za válečné zločiny páchané v sousední zemi. Stojí to ve stanovisku, které dnes schválila výrazná většina 513 ze 705 poslanců. Evropský parlament (EP) také vyzval k větší podpoře demokratické opozice v Bělorusku a varoval evropské firmy před spoluprací s běloruskými dodavateli, kteří využívají práci vězňů.