Český dárek pro Putina: Lidé nakoupili 15 protileteckých kanónů na obranu Ukrajiny

Organizátoři to dnes uvedli na twitteru. Systémy budou na Ukrajinu poslány během února, sloužit budou například při obraně proti dronům, kterými na Ukrajinu útočí Rusko. V polovině ledna chtějí organizátoři představit sbírku na další zbraně. Už dříve pomocí příspěvků od lidí pořídili tank Tomáš.

Je to tam! Přátelé, 90 000 000 korun na 15 mobilních kulometných "dvojčat" na podvozku Toyota jsme vybrali za pouhých 50 dní (už to víme). ?? Děkujeme vřele. Klobouček! Stroje by měly na Ukrajinu odjet během února (výrobce čeká na ta autíčka, kulomety jsou ready). Co bude...⬇️ pic.twitter.com/p59HxkYO2W