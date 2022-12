Člověk v tísni už od února pomohl půl milionu Ukrajinců

Na Ukrajině má Člověk v tísni přes 270 kolegů a s ohledem na zimní počasí tam jeho týmy spolu s místními partnery pokračují v opravách poškozených domů, vodovodních systémů a zdrojů energie. Vedle toho do rodin distribuují plachty, dřevo a fólie pro základní opravu poškozených objektů, kamna, matrace a na východě země i potraviny a vodu.

V listopadu pomáhal Člověk v tísni téměř ve všech částech Ukrajiny. "Na východě dodal do vesnic a měst v Kirovohradské, Dnipropetrovské, Charkovské, Záporožské a Mykolajivské oblasti trvanlivé potraviny, konzervy a další produkty pro 16.900 lidí. Spolu s potravinami dodáváme i základní hygienické potřeby, které nelze zakoupit na místě. Jen za poslední měsíc je dostalo 958 lidí v Dnipropetrovské oblasti a 1445 lidí v Charkovské oblasti. Nechybí ani zásoby pitné vody, do Charkovské oblasti jsme přivezli 42.240 litrů pitné vody," uvedli zástupci organizace a doplnili, že v polovině měsíce byl Člověk v tísni i součástí konvoje do nově osvobozeného Chersonu na jihu Ukrajiny, kam doručil hygienické potřeby. Do nedávno osvobozeného Lymanu v Doněcké oblasti a dalších blízkých vesnic na východě Ukrajiny dodal stavební materiál a lůžkoviny.

Organizace současně provozuje ve Lvovské, Ivanofrankivské a Černivetské oblasti deset dětských klubů, ve kterých pracuje 40 asistentů a v každém klubu jeden dětský psycholog. "Volný čas v nich tráví 150 dětí a dalších 300 čeká na souhlas rodičů. A stále dodáváme dvě teplá jídla denně 551 lidem ve Lvovské oblasti," uvedl Člověk v tísni další příklad své pomoci na Ukrajině.

V Česku ukrajinským uprchlíkům humanitární organizace poskytuje informační servis v mateřštině, pomáhá jim s hledáním bydlení, zaměstnání nebo vyřízením humanitární dávky, zprostředkovává zdravotní péči nebo nabízí doučování pro ukrajinské žáky. Uprchlíci se mohou s žádostí o pomoc obrátit na její linku pomoci +420 770 600 800.

Pomoc Ukrajincům organizace poskytuje díky podpoře dárců, kteří přispívají na její sbírku SOS Ukrajina. Od počátku ruské invaze na Ukrajinu se na ní sešly více než dvě miliardy korun.