Covid by už nemusel vyžadovat izolaci. Válek uvažuje o změně

"To není něco, co rozhoduje politik, to je věc odborná. Máme tady Národní institut pro zvládání pandemií, který by měl dát jasné doporučení. Ve chvíli, kdy to doporučení zazní, vypadne covid z těchto onemocnění," uvedl ministr.

Dokáže si představit, že by se to stalo v první půlce příštího roku. Předpokladem ale podle něj bude to, že nyní převažující varianta koronaviru omikron nebude dál mutovat a nynější submutace se projeví jako slabé. "Osobně bych byl rád, aby to bylo co nejdříve," uvedl Válek.