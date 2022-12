Danuše Nerudová, Petr Pavel, Marek Hilšer... Jak volit prezidenta a kdo se bude ucházet o váš hlas?

Registrovanými kandidáty jsou v abecedním pořadí Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel, Josef Středula, Tomáš Zima. Prezidentem je zvolen kandidát, který obdržel 13. a 14. ledna 2023 nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Pokud se tak nestane, bude se konat za 14 dnů, 27. a 28. ledna, druhé kolo volby, do něhož postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.

Obálky s hlasovacími lístky by podle zákona měly dorazit do domovních schránek nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Pokud se tak nestane, nebo lístky dorazí poškozené či nekompletní, je možné si o lístky říct přímo ve volební místnosti přísedící komisi. Při vstupu do volební místnosti je nutné okrskové komisi prokázat svou totožnost a státní občanství občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem. Pakliže se volič neprokáže, nebude mu umožněno volit.

Po úspěšném prokázání dostane volič od komise úřední obálku s razítkem obce a odebere se do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Je to jediné místo, kde úpravu provést. Volič dá hlas kandidátovi tím, že jeho lístek vloží do úřední obálky a zavřenou obálku hodí před komisí do volební urny.

Je velice důležité, aby hlasovací lístky opravdu byly vhozeny do urny v úřední obálce, protože se jinak považují za neplatné. Stejně tak v případě, že je v obálce více hlasovacích lístků nebo je lístek potrhaný. Jestliže je přeložený nebo pomačkaný, pak je lístek platný za předpokladu, že údaje jsou na něm čitelné.

Voleb se samozřejmě mohou zúčastnit i občané, kteří jsou za hranicemi našeho státu. Ať už pobývají v cizině natrvalo, nebo jsou pryč krátkodobě. V případě dlouhodobého pobytu v zahraničí se volič, pokud se chce zúčastnit voleb, musí zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky. Jestliže se volič na tento seznam zapíše a chtěl by se po návratu do České republiky zúčastnit dalších voleb, musel by požádat o vyškrtnutí ze zmíněného seznamu. Pokud se jedná o krátkodobé pobyty v zahraničí, pak je nutné si zařídit volební průkaz.

To samé platí i pro občany, kteří mají trvalé bydliště jinde, než kde by chtěli volit. O volební průkaz si volič zažádá na úřadě v místě trvalého bydliště, kde je na seznamu voličů vedený, a to osobně nebo písemně. Pokud volič zvolí písemnou formu, musí žádost mít úředně ověřený podpis žadatele. Další možností jak zažádat o volební průkaz je elektronickou cestou prostřednictvím datové schránky.